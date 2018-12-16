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Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yanıt

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2018 14:50 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Portakal'ın Paris'teki eylemler sonrası sarf ettiği 'Hadi bakalım doğalgaz zamlarını diğer zamları protesto edin, kaç kişi sokağa çıkabilecek' sözlerine tepki göstermesinin ardından Portakal'dan yanıt geldi.

Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yanıt

Fox TV sunucu Fatih Portakal, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi. Portakal, 'Başları kesilmelidir diyene de bir iki laf edilseydi keşke' ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN, PORTAKAL'A "AHLAKSIZ, EDEPSİZ" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Portakal'ın 'Hadi bakalım doğalgaz zamlarını diğer zamları protesto edin, kaç kişi sokağa çıkabilecek' sözlerine tepki göstererek, "Bir tanesi TV ekranlarından kendini bilmez, haddini bilmez, edep yoksunu bir tanesi çıkmış sokağa davet ediyor. Ahlaksıza bak, ahlaksıza bak. Bu ne terbiyesizliktir?" ifadelerini kullanmıştı.

"EDEPSİZ VE AHLAKSIZ DEMESEYDİ İYİYDİ"

Portakal, "Gezi'ye katılanların başları kesilmelidir" diyen sunucu Erkan Tan'ı da hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

“Başları kesilmelidir,” diyene de bir iki laf edilseydi keşke. Her şey bir tarafa, “edepsiz ve ahlaksız” demeseydi iyiydi.

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Anahtar Kelimeler:
fatih portakal Recep Tayyip Erdoğan

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