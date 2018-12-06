Fatih Portakal'dan dikkat çeken 'Gezi Parkı' paylaşımı

Gezi Parkı olayları nedeniyle son bir hafta içinde 6 ayrı iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddialar kapasamında 120 kişi hakkında dava açılırken yaklaşık 600 kişi hakkındaki soruşturmanın ise devam ettiği bildirildi.

MEHMET ALİ ALABORA VE CAN DÜNDAR İÇİN YAKALAMA KARARI

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Osman Kavala’nın tutuklu bulunduğu Gezi Parkı eylemlerine ilişkin soruşturma kapsamında, MİT TIR’larının durdurulmasına ilişkin görüntülerin yayınlanması ve Cumhuriyet gazetesi davalarının firari sanığı gazeteci Can Dündar ile oyuncu Mehmet Ali Alabora hakkında nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

FATİH PORTAKAL'DAN DİKKAT ÇEKEN TWEET

Yaşan bu gelişmeler Gezi Parkı olaylarını yeniden gündeme getirirken, FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan çok konuşulacak bir paylaşım geldi.

Portakal, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklama "5 yıl geçtikten, ana davası beraatle sonuçlandıktan sonra gezi parkı dosyasının seçim sürecinde bir daha açılması manidar! İktidarın taktiği ise yine aynı olacak gibi: Beka üzerinden yüklenip düşman yaratma, insanları itibarsızlaştırıp hedef gösterme, top.muhalefeti yıldırma" ifadelerini kullandı.



