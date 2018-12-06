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Fatih Portakal'dan dikkat çeken 'Gezi Parkı' paylaşımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2018 13:59 | Son Güncelleme

Gezi Parkı olayları nedeniyle son günlerde yeni davaların açılması ve Mehmet Ali Alabora ve Can Dündar hakkında yakalama kararı çıkarılması tartışmalara neden oldu. Açılan davaların zamanlamasına dikkat çeken gazeteci Fatih Portakal, alınan kararlarla ilgili "manidar" yorumunda bulundu.

Fatih Portakal'dan dikkat çeken 'Gezi Parkı' paylaşımı

Gezi Parkı olayları nedeniyle son bir hafta içinde 6 ayrı iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddialar kapasamında 120 kişi hakkında dava açılırken yaklaşık 600 kişi hakkındaki soruşturmanın ise devam ettiği bildirildi.

MEHMET ALİ ALABORA VE CAN DÜNDAR İÇİN YAKALAMA KARARI

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Osman Kavala’nın tutuklu bulunduğu Gezi Parkı eylemlerine ilişkin soruşturma kapsamında, MİT TIR’larının durdurulmasına ilişkin görüntülerin yayınlanması ve Cumhuriyet gazetesi davalarının firari sanığı gazeteci Can Dündar ile oyuncu Mehmet Ali Alabora hakkında nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

FATİH PORTAKAL'DAN DİKKAT ÇEKEN TWEET

Yaşan bu gelişmeler Gezi Parkı olaylarını yeniden gündeme getirirken, FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan çok konuşulacak bir paylaşım geldi.

Portakal, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklama "5 yıl geçtikten, ana davası beraatle sonuçlandıktan sonra gezi parkı dosyasının seçim sürecinde bir daha açılması manidar! İktidarın taktiği ise yine aynı olacak gibi: Beka üzerinden yüklenip düşman yaratma, insanları itibarsızlaştırıp hedef gösterme, top.muhalefeti yıldırma" ifadelerini kullandı.

portakal


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fatih portakal gezi parkı Gezi Parkı olayları Can Dündar Mehmet Ali Alabora

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
Garibim sıra bana gelecek diye tir tir titremeye başladı.Aceleye gerek yok!Devlet işini bilir!
@mfid çok güldüm )))
zafer çağlayan, zarrap, ayakkabı kutularındaki para davalarını neden açmıyor aceba.
AKP'nin seçimlerde sürekli yaptığı bir taktik... ülkenin diğer yarısını şeytanlaştırıp, bloklaşma yaratarak kendi tabanını diri tutma operasyonları...
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