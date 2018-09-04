Fatih Portakal'dan dikkat çeken iddia!

Daha önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterileceği konuşulan Süleyman Soylu'nun ismi Ankara için geçiyor. Soylu'nun adaylığı ile AK Parti'nin “İstanbul’da kazanamayacağı” görüşleri hakim olduğu için adres değişikliğine gidildiği de kulislerde konuşulan iddialar arasında.

Gündeme damga vuran bu iddiaya ünlü haber spikeri Fatih Portakal çok konuşulacak bir yorum yaptı.

Portakal Süleyman Soylu ile Berat Albayrak'ın birbirlerine omuz attıkları görüntüyü hatırlatarak, Twitter'dan şunları yazdı:

'YAZMIŞTIM DEMEK İSTEMEZDİM AMA YAZMIŞIM'

Böyle bir iddia akla damat BeratAlbayrak’la geçtiğimiz günlerde omuzlasma hadisesini akla getiriyor. Hissettirmeden bir rütme indirmenin bahanesi mi acaba? Kim bilir? Ama biri bilir.

“2 Ağustos günü yazmıştım,” demek istemezdim ama, yazmışım: Bu yolumdan çekil omuzlaşması olmus! Birkaç ay önce de grupta yer kaosu yaşanmıştı. Böyle giderse #CBErdoğan seçim yapmak zorunda kalacak. Damat mı, şahin bakan mı?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Hazina ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın omuz omuza çarpıştığı görüntüler sosyal medyanın gündemine oturmuştu.



