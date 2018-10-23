Fatih Portakal'dan dikkat çeken 'ittifak' yorumu

Devlet Bahçeli'nin 'İttifak bitti' açıklamasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan cevap geldi. Erdoğan, "Gördük ki MHP farklı bir tercih yaptı. Madem 'Biz yolumuza' diyorlar, biz de 'Herkes kendi yoluna' deriz. " ifadelerini kullandı.

İki liderin gün içindeki açıklamaları sosyal medyanın da gündemindeydi. Twitter'dan paylaşım yapan FOX Tv haber spikeri Fatih Portakal ittifak hakkında dikkat çeken yorumlarda bulundu.

'AK PARTİ VE MHP İTTİFAKA HALA MECBURLAR'

Portakal'ın ifadeleri şöyle;

AK Parti ve MHP ittifaka hala mecburlar. Meclis aritmetiği açısından angajeler. Kafamı kurcalayan sorunun cevabı acaba ne olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan yerel seçimde şimdi hangi partiyi yol arkadaşı olarak yanına çekmeye çalışacak? Tabi CHP hariç. Diğerleri hala potanın içinde.

