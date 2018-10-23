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Fatih Portakal'dan dikkat çeken 'ittifak' yorumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 17:36 | Son Güncelleme

Devlet Bahçeli'nin 'İttifak bitti' açıklamasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Gördük ki MHP farklı bir tercih yaptı. Madem 'Biz yolumuza' diyorlar, biz de 'Herkes kendi yoluna' cevabını vermişti. Yaşanan gelişmelere FOX haber spikeri Fatih Portakal'dan dikkat çeken bir yorum geldi. Portakal, "AK Parti ve MHP ittifaka hala mecburlar" dedi

Fatih Portakal'dan dikkat çeken 'ittifak' yorumu

Devlet Bahçeli'nin 'İttifak bitti' açıklamasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan cevap geldi. Erdoğan, "Gördük ki MHP farklı bir tercih yaptı. Madem 'Biz yolumuza' diyorlar, biz de 'Herkes kendi yoluna' deriz. " ifadelerini kullandı.

İki liderin gün içindeki açıklamaları sosyal medyanın da gündemindeydi. Twitter'dan paylaşım yapan FOX Tv haber spikeri Fatih Portakal ittifak hakkında dikkat çeken yorumlarda bulundu.

'AK PARTİ VE MHP İTTİFAKA HALA MECBURLAR'

Portakal'ın ifadeleri şöyle;

AK Parti ve MHP ittifaka hala mecburlar. Meclis aritmetiği açısından angajeler. Kafamı kurcalayan sorunun cevabı acaba ne olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan yerel seçimde şimdi hangi partiyi yol arkadaşı olarak yanına çekmeye çalışacak? Tabi CHP hariç. Diğerleri hala potanın içinde.

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Anahtar Kelimeler:
fatih portakal erdoğan ittifak Devlet Bahçeli

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
mhp hiç bir siyasi partiye mecburiyeti yok devletin ve milletin bekası için mücadele ederken başka bir siyasi partinin desteğine de ihtiyacı yok her ülkücü vatani için şahadet şerbetini içmeye yemin etmiş birer askerdir. vatanın tehlikede olduğunu sezdigimiz anda gemileri yakmaya hazırız MHP ülkenin bölünmez bütünlüğünü ve asil türk milletinin çıkarlarını daima korumuştur ve koruyacaktır bilmeniz gerekiyor ki mhp hiç bir menfaat ve çıkar gozetmeden milleti için mücadele etmiştir. O yüzden kimseye mecburiyetimiz de yoktur.
80 MİLYON POTADA KARDEŞİM,YARIN NE OLACAK KESTİRMEK MÜMKÜN DEĞİL.OYUN VE DÜZMECE BUNLARIN HEPSİ...
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