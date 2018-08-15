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Fatih Portakal'dan Erdoğan'a destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 09:28 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son açıklamasında,"Ekonomik tetikçilere vereceğimiz en büyük cevap daha fazla çalışacağız. Depoları kilitlemenin anlamı yok. Üretim, üretim, üretim. Amerika'nin elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız. " dedi. Erdoğan'a destek FOX Tv'nin ünlü haber spikeri Fatih Portakal'dan geldi.

Dün iş dünyasına seslenen Erdoğan, "Depoları kilitlemenin anlamı yok. İhraç, ihraç, ihraç. Üretimi askıya alalım… Çok ciddi yanlış yaparsınız. Üretim, üretim, üretim; yola devam. Daha çok istihdam oluşturacağız, daha çok ter dökeceğiz. Dışarıdan dövizle aldığımız ürünün daha iyisini, daha kalitelisini üretip biz dışarıya satacağız.” diyerek Amerikan elektronik ürünlerine boykot sinyali vermişti.

FOX Tv spikeri Fatih Portakal sosyal medyadan mesaj vererek Erdoğan'ı destekledi.

Portakal'ın Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle;

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Anahtar Kelimeler:
fatih portakal ABD erdoğan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Millete akıl veceklerine önce kendileri lüks şatafat ve israftan vaz geçsinler.. 1.150 odalı saray israf değil mi ?
ARTIK SAĞCI SOLCU ŞUCU BUCU YOK..ÜLKE OLARAK BİRLİK OLMAK ZORUNDAYIZ..ÇÜNKÜ KATİL ABD KARŞISINDA TEK VUCUT MÜCADELE ETMELEYİZ CUMHURBAŞKANI ÜLKENİN TÜM GÜÇLERİNİ SİYASİ VE EKONOMİK BİRARAYA GETİRMELİ HEPSİYLE BİR BARIŞ SAĞLANMALI..ÇÜNKÜ BU ÜLKE BİZİM BAŞKA GİDECEK YERİMİZDE YOK SADECE BİZ DEĞİL TÜM MAZLUM HALKLAR ADINA BUNU YAPMALIYIZ..
hain taktik değiştirdi baktı abd fox su işin ucu bize geliyor dasöz satılık herif
Aklin yolu bir, sayin erdogan bu akilda devam etsin,hepimiz arkasindayiz,birde şu damadi degistirsin
Vergi artışları ile destek mi olur ithalatın önünü kessin de görelim
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