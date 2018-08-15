Fatih Portakal'dan Erdoğan'a destek

Dün iş dünyasına seslenen Erdoğan, "Depoları kilitlemenin anlamı yok. İhraç, ihraç, ihraç. Üretimi askıya alalım… Çok ciddi yanlış yaparsınız. Üretim, üretim, üretim; yola devam. Daha çok istihdam oluşturacağız, daha çok ter dökeceğiz. Dışarıdan dövizle aldığımız ürünün daha iyisini, daha kalitelisini üretip biz dışarıya satacağız.” diyerek Amerikan elektronik ürünlerine boykot sinyali vermişti.

FOX Tv spikeri Fatih Portakal sosyal medyadan mesaj vererek Erdoğan'ı destekledi.

Portakal'ın Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle;





