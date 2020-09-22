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  4. Fatih Portakal'dan Fahrettin Koca'ya tepki: Hep aynı beylik sözler

Fatih Portakal'dan Fahrettin Koca'ya tepki: Hep aynı beylik sözler

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2020 15:48 | Son Güncelleme

Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hasta yakınlarının sağlık emekçilerine saldırdığı görüntüler sosyal medyada infiale yol açarken; gazeteci Fatih Portakal, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuyla ilgili açıklamasına tepki gösterdi.

Fatih Portakal'dan Fahrettin Koca'ya tepki: Hep aynı beylik sözler

Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hasta yakınları sağlık emekçilerine saldırdı. Sağlık emekçileri saldırıdan kendilerini korumak için barikat kurdu.

Görüntüler büyük tepki çekerken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi.

Sağlık çalışanları linçten barikat kurarak kurtuldu.

Koca, "Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde, çok sayıda kişi, ateşli silahla yaralanan, müdahalelere rağmen kurtarılamayan yakınlarını, kuralları zorlayarak görmeye çalıştı. Arkadaşlarımız, şiddet olasılığına karşı, kapıyı kapalı tuttu. Şiddetin ihtimali bile olmamalı. Devlet, geçit vermeyecek!" ifadelerini kullandı.

SDS

FATİH PORTAKAL'DAN SAĞLIK BAKANI'NA TEPKİ

Gazeteci Fatih Portakal, Twitter üzerinden Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamasına tepki göstererek, şu ifadeleri kullandı:

"Bunun gerçekleşmeyeceğini bildiği halde, bu cümleyi kurmak. Önce bu işi layıkıyla temizleyin, sonra gelecekten bahsedin. Hep aynı beylik sözler... Nereye kadar???"

FATIHİ

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