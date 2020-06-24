Fatih Portakal'dan 'FOX TV'den kovuldu' iddialarıyla ilgili açıklama

Gazeteci ve Fox Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, cuma günkü haber bülteninde yaptığı veda konuşması ile izleyenleri şaşırtırken, bir süre ekranlara ara vereceğini açıklamıştı.

FATİH PORTAKAL KOVULDU MU?

Gazeteci Portakal'la ilgili son günlerde ise sosyal medyada "FOX TV'den kovuldu" iddiaları gündeme geldi

PORTAKAL'DAN AÇIKLAMA

Portakal, hakkındaki iddialarla ilgili açıklama yaptı. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Portakal, "Yeni bir gün, yeni bir seyir... Selametle yol almaya devam... Bu arada duydum ki, yine birileri kovdurmuş beni. Hala başaramadılar... Duymak istediginiz cevap dümen başından gelsin" ifadelerine yer verdi.





