HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Fatih Portakal'dan 'FOX TV'yi bırakmak için 10 milyon dolar aldı iddiasına' yanıt

Fatih Portakal'dan 'FOX TV'yi bırakmak için 10 milyon dolar aldı iddiasına' yanıt

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2020 23:21 | Son Güncelleme

Fatih Portakal, FOX'u bırakmak için 10 milyon dolar aldığı şeklinde çıkan iddialara açtığı ''Satılık değilim'' etiketi üzerinden yanıt verdi.

Fatih Portakal'dan 'FOX TV'yi bırakmak için 10 milyon dolar aldı iddiasına' yanıt

Fatih Portakal, 10 yılın ardından FOX TV'ye veda etti. Portakal, "10 yıldır gurur duyarak calışıp, birlikte keyifle yol aldığim FOX Haber'den kendi tercihimle ayrılmaya karar verdim. Sadece “Ne yapmak istiyorum?” sorusunun cevabını aradım. İçsel devrime ihtiyacım vardı. Kariyer, tanınmışlık, kazanç vazgeçilebilecek şeylerdi. Başta sağlık, dinginlik, huzur ve aile ise insanın yaşam nedeni. Kararı bu kadar net verdim. Bu yıl ve belki sonrasında toprağın sakin ritminde yaşayıp ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim. Tabiatla olabildiğince bütünleşip kıymetini bilerek yaşam süreceğim" ifadelerini kullanarak FOX TV'den ayrıldığını duyurmuştu.

"#SATILIKDEĞİLİM ETİKETİYLE CEVAP"

Portakal, sosyal medya hesabından FOX TV'den ayrılmak için 10 milyon dolar aldığı iddialarına yanıt verdiği haberi alıntılayarak şu ifadeleri kullandı:

''Okuyacağınız haberi görünce aklıma geldi. Bundan böyle her akşam etiket paylaşıcam. İlki gelsin #satılikdeğilim''


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sırrını herkesle paylaştı! 5 alışkanlığını değiştirdi 58 kilo verdi Sırrını herkesle paylaştı! 5 alışkanlığını değiştirdi 58 kilo verdi
TÜBİTAK, koronavirüse karşı Türk aşısı için tarih verdiTÜBİTAK, koronavirüse karşı Türk aşısı için tarih verdi
Son dakika MEB, YLSY duyurusu yaptı!Son dakika MEB, YLSY duyurusu yaptı!
En Çok Okunan Haberler
Kan donduran olay! Uzman Çavuş sokak ortasında intihar etti
Kan donduran olay! Uzman Çavuş sokak ortasında intihar etti
Çarpıcı iddia! 'Koronavirüsten gerçek vefat sayısı 23 bin'
Çarpıcı iddia! 'Koronavirüsten gerçek vefat sayısı 23 bin'
Dev proje hızla devam ediyor! Trafikten 55 bin araç çekilecek
Dev proje hızla devam ediyor! Trafikten 55 bin araç çekilecek
Sevgilisinin eşiyle tanışmış! Tek tek anlattı...
Sevgilisinin eşiyle tanışmış! Tek tek anlattı...
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni genelge!
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni genelge!
9 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
9 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
İlginizi Çekebilir
İmam hatipliler için söyledikleri olay olmuştu! Erol Mütercimler özür diledi
İmam hatipliler için söyledikleri olay olmuştu! Erol Mütercimler özür diledi
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Müzik yasakları ne zaman başlayacak?
Müzik yasakları ne zaman başlayacak?
Kafe ve restoranlarla ilgili yeni genelge
Kafe ve restoranlarla ilgili yeni genelge
Belediye Başkanı zam kararını açıkladı, özür diledi
Belediye Başkanı zam kararını açıkladı, özür diledi
Diğer Haberler
Erol Mütercimler Haliç Üniversitesi'nden istifa etti
Hakkında soruşturma açılan Erol Mütercimler'den flaş karar
TÜBİTAK, koronavirüse karşı Türk aşısı için tarih verdi
TÜBİTAK, koronavirüse karşı Türk aşısı için tarih verdi
Muhittin Böcek yoğun bakımdayken, Menderes Türel'den 'hizmet kıyası' tepki çekti
Muhittin Böcek yoğun bakımdayken paylaşımı tepki çekti
Son dakika: Bingöl'de 4.1 büyüklüğünde deprem
Peş peşe korkutan depremler
Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner koronavirüse yakalandı
Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova ve Sırbistan Cumhurbaşkanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova ve Sırbistan Cumhurbaşkanı ile görüştü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.