Fatih Portakal'dan 'FOX TV'yi bırakmak için 10 milyon dolar aldı iddiasına' yanıt

Fatih Portakal, 10 yılın ardından FOX TV'ye veda etti. Portakal, "10 yıldır gurur duyarak calışıp, birlikte keyifle yol aldığim FOX Haber'den kendi tercihimle ayrılmaya karar verdim. Sadece “Ne yapmak istiyorum?” sorusunun cevabını aradım. İçsel devrime ihtiyacım vardı. Kariyer, tanınmışlık, kazanç vazgeçilebilecek şeylerdi. Başta sağlık, dinginlik, huzur ve aile ise insanın yaşam nedeni. Kararı bu kadar net verdim. Bu yıl ve belki sonrasında toprağın sakin ritminde yaşayıp ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim. Tabiatla olabildiğince bütünleşip kıymetini bilerek yaşam süreceğim" ifadelerini kullanarak FOX TV'den ayrıldığını duyurmuştu.

"#SATILIKDEĞİLİM ETİKETİYLE CEVAP"

Portakal, sosyal medya hesabından FOX TV'den ayrılmak için 10 milyon dolar aldığı iddialarına yanıt verdiği haberi alıntılayarak şu ifadeleri kullandı:

''Okuyacağınız haberi görünce aklıma geldi. Bundan böyle her akşam etiket paylaşıcam. İlki gelsin #satılikdeğilim''



