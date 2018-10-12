Fatih Portakal'dan gündemi sarsacak iddia!

İzmir’de terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanırken, yaklaşık 2 yıllık tutukluluğu “sağlık sorunları” gerekçe gösterilerek cezası geçen 25 Temmuz’da ev hapsine çevrilen ABD ’li rahip Andrew Craig Brunson, bugün 4. kez daha hâkim karşısına çıktı.

'PILISINI PIRTISINI TOPLAYIP...'

Ünlü haber spikeri Fatih Portakal'dan rahibin serbest kalacağı iddialarına yorum geldi. Portakal Twitter'dan şunları yazdı;





