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Fatih Portakal'dan gündemi sarsacak iddia!

YAŞAM HABERLERİ  | 12.10.2018 11:51 | Son Güncelleme

ABD ile Türkiye arasında krize yol açan ABD'li rahip Brunson hakim karşısında. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun, “Evine döneceğinden çok umutluyum” açıklamasına FOX TV haber spikeri Fatih Portakal'dan dikkat çeken bir yorum geldi. Portakal, "ABD’li yetkili hem bırakılacağını hem sonrasında Brunson’un pılısını pırtısını toplayıp ülkesine döneceğini umuyor. Bu söylediğine göre, tarifeli uçakla gidecek hali yok ya, uçağı da gönderilmiştir kanımca" diye yazıp çok konuşulacak bir iddia ortaya attı

İzmir’de terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanırken, yaklaşık 2 yıllık tutukluluğu “sağlık sorunları” gerekçe gösterilerek cezası geçen 25 Temmuz’da ev hapsine çevrilen ABD ’li rahip Andrew Craig Brunson, bugün 4. kez daha hâkim karşısına çıktı.

'PILISINI PIRTISINI TOPLAYIP...'

Ünlü haber spikeri Fatih Portakal'dan rahibin serbest kalacağı iddialarına yorum geldi. Portakal Twitter'dan şunları yazdı;

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PARTNERİlkokulda da böyleydimİlkokulda da böyleydim
Yedek lastiğin içinde uyuşturucu ele geçirildiYedek lastiğin içinde uyuşturucu ele geçirildi
Öğretim üyesi otomobilinin yanında ölü bulunduÖğretim üyesi otomobilinin yanında ölü bulundu
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Anahtar Kelimeler:
ABD'li rahip Craig Brunson Andrew Craig Brunson ABD fatih portakal

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
BRUNSON SERBEST KALACAK AMA 10 LİRADAN 35 LİRAYA ÇIKAN TAHİN YİNE 35 LİRA KALACAK, DOLAR DA 4,5 TL YE DÜŞMEYECEK. YANİ BİZ BOŞ YERE KAFA TUTTUK ..
Ne bekliyordunuz ki Trump un vazgeçeceğini mi komik olmayın
ne olmasını bekliyordunuz ki? akıllı olan herkes zaten sonucu biliyordu
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