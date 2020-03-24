Fatih Portakal'dan infaz tasarısındaki o maddeye tepki: Yazıklar olsun size

Koronavirüs salgının yayılmasını engellemek ve kapasitesinin üzerinde mahkumun kaldığı cezaevlerinin yüklerini azaltmak için infaz yasası raftan indirildi. Görüşmelerde sona gelinirken, dün dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

İnfaz tasarsının kapsamının genişletildiği, uyuşturucu ve cinsel suçlara infaz indiriminin getirileceği belirtildi.

Söz konusu haberlere çok sert tepki gösteren FOX TV ana haber bülteni sunucusu Fatih Portakal, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"AK Parti'nin hazırladığı infaz tasarısında cinsel ve uyuşturucu suçlarda indirim deniyor. Doğru olabilir mi? Eğer bunu gerçekten düşünüp çıkmasını istiyorsanız yazıklar olsun size... Bu icraatınızla da vicdanlarda yargılanırsınız."



