HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Fatih Portakal'dan infaz tasarısındaki o maddeye tepki: Yazıklar olsun size

Fatih Portakal'dan infaz tasarısındaki o maddeye tepki: Yazıklar olsun size

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2020 10:07 | Son Güncelleme

FOX TV ana haber bülteni sunucusu Fatih Portakal, hazırlıkları yapılan infaz tasarısında yer alacağı iddia edilen bir maddeye çok sert tepki gösterdi. Portakal sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Yazıklar olsun size... Bu icraatınızla da vicdanlarda yargılanırsınız" ifadelerini kullandı.

Fatih Portakal'dan infaz tasarısındaki o maddeye tepki: Yazıklar olsun size

Koronavirüs salgının yayılmasını engellemek ve kapasitesinin üzerinde mahkumun kaldığı cezaevlerinin yüklerini azaltmak için infaz yasası raftan indirildi. Görüşmelerde sona gelinirken, dün dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

İnfaz tasarsının kapsamının genişletildiği, uyuşturucu ve cinsel suçlara infaz indiriminin getirileceği belirtildi.

Söz konusu haberlere çok sert tepki gösteren FOX TV ana haber bülteni sunucusu Fatih Portakal, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"AK Parti'nin hazırladığı infaz tasarısında cinsel ve uyuşturucu suçlarda indirim deniyor. Doğru olabilir mi? Eğer bunu gerçekten düşünüp çıkmasını istiyorsanız yazıklar olsun size... Bu icraatınızla da vicdanlarda yargılanırsınız."

fatıh


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSokağa çıkma yasağına uymadı, canından oldu!Sokağa çıkma yasağına uymadı, canından oldu!
Koronavirüs nedeniyle hastalarla görüntülü görüşmeKoronavirüs nedeniyle hastalarla görüntülü görüşme
Flaş açıklama: Koronavirüsü bu şekilde yok edebiliriz! Flaş açıklama: Koronavirüsü bu şekilde yok edebiliriz!
Anahtar Kelimeler:
fatih portakal infaz tasarısı cezaevi

En Çok Okunan Haberler

Survivor yarışmacılarına koronavirüs şoku! Acun ilk defa açıkladı

Survivor yarışmacılarına koronavirüs şoku! Acun ilk defa açıkladı

Bakan Koca açıkladı: 7 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti

Bakan Koca açıkladı: 7 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti

Marketlere ve toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs tedbirleri artırıldı

Marketlere ve toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs tedbirleri artırıldı

Eski belediye başkanı iki kişiyi öldürüp, intihar etti

Eski belediye başkanı iki kişiyi öldürüp, intihar etti

Fatih Terim koronavirüse yakalandı!

Fatih Terim koronavirüse yakalandı!

Sosyal medyada paylaşılan yaşlı adamın videosu büyük tepki çekti! Bakan Soylu'dan açıklama geldi

Sosyal medyada paylaşılan yaşlı adamın videosu büyük tepki çekti! Bakan Soylu'dan açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

Koronavirüsü çocuklar yaydı

Koronavirüsü çocuklar yaydı

Bakan Koca duyurdu! 9 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti

Bakan Koca duyurdu! 9 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Bakan Koca açıkladı: Can kaybı 21'e, vaka sayısı 947'ye yükseldi

Bakan Koca açıkladı: Can kaybı 21'e, vaka sayısı 947'ye yükseldi

Hasta yakını koronavirüs servisine alınmayınca terör estirdi: 1'i ağır 2 yaralı

Hasta yakını koronavirüs servisine alınmayınca terör estirdi: 1'i ağır 2 yaralı

Diğer Haberler
Ticaret Bakanlığı personeli koronavirüse yakalandı

'1 personelimiz koronavirüse yakalandı'

Ankara'da korkunç olay! Çuvalların içerisinde bulundular

Ankara'da korkunç olay! Çuvalların içerisinde bulundular

Fuhuş için anlaştıkları kadınlar kaçınca otel görevlisini dövdüler

Fuhuş için anlaştıkları kadınlar kaçınca otel görevlisini dövdüler

Tüm araçlara ücretsiz dezenfeksiyon

Tüm araçlara ücretsiz dezenfeksiyon

Adana'da, 650 bin liralık sahte temizlik ürünü ele geçirildi

Değeri 650 bin lira! Hepsini piyasaya süreceklerdi

Fuhuş anlaştıkları kadınlar kaçınca otel görevlisini darp ettiler!

Adana'da akılalmaz olay! 'Eş değiştirme' teklifinde bulununca...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.