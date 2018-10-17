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Fatih Portakal'dan 'İş Bankası' tartışmalarıyla ilgili çok konuşulacak tweet!

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 12:18 | Son Güncelleme

FOX TV haber spikeri Fatih Portakal, gazeteci Deniz Zeyrek'in 'İş Bankası' tartışmalarıyla ilgili olarak attığı tweet'i retweet etti ve çok konuşulacak bir not düştü.

Fatih Portakal'dan 'İş Bankası' tartışmalarıyla ilgili çok konuşulacak tweet!

FOX TV haber spikeri Fatih Portakal, gazeteci Deniz Zeyrek'in AK Parti'nin 'CHP'nin İş Bankası hisselerinin hazineye devredilmesi' girişimleriyle ilgili yaptığı yoruma destek verdi.

Portakal, Deniz Zeyrek'in Twitter hesabından yaptığı 'Atatürk’ün İş Bankası’ndaki mirasını devralmak isteyen devletimiz, sanki Atatürk’ün diğer miraslarına çok iyi sahip çıkmış. Mesela Atatürk Orman Çiftliği’ne..Mesela cumhuriyet fabrikalarına... Ekonomi bu kadar kırılganken büyük bir bankayı hedef haline getirmek ne kadar doğru?' paylaşımını 'Çok doğru tespit. Gercek belli banka iştiraklerine sahip olabilmek...' mesajıyla retweet etti.

fatih-portakal-deniz-zeyrek

Fatih Portakal'ın bu paylaşımına takipçilerinden de çok sayıda yorum geldi.

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
Evet hazineye devrilir. Bir kaç yıl sonra da, Türktelekom gibi yabancının birine satılır. Asıl dertlerinin bu olduğuna adım gibi eminim.
Akp nin asıl amacı İsbankasi na cokmektir,bununla ilgili her türlü direniş yolu kullanılacaktır.
madem öyle iş bankasını ATATÜRKÇÜLER alsın birleşip
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