Fatih Portakal'dan 'İş Bankası' tartışmalarıyla ilgili çok konuşulacak tweet!

FOX TV haber spikeri Fatih Portakal, gazeteci Deniz Zeyrek'in AK Parti'nin 'CHP'nin İş Bankası hisselerinin hazineye devredilmesi' girişimleriyle ilgili yaptığı yoruma destek verdi.

Portakal, Deniz Zeyrek'in Twitter hesabından yaptığı 'Atatürk’ün İş Bankası’ndaki mirasını devralmak isteyen devletimiz, sanki Atatürk’ün diğer miraslarına çok iyi sahip çıkmış. Mesela Atatürk Orman Çiftliği’ne..Mesela cumhuriyet fabrikalarına... Ekonomi bu kadar kırılganken büyük bir bankayı hedef haline getirmek ne kadar doğru?' paylaşımını 'Çok doğru tespit. Gercek belli banka iştiraklerine sahip olabilmek...' mesajıyla retweet etti.

Fatih Portakal'ın bu paylaşımına takipçilerinden de çok sayıda yorum geldi.

