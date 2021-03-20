Fatih Portakal'dan İstanbul Sözleşmesi çıkışı! "Ağlamak istiyorum artık"

Fox TV’den ayrıldıktan sonra haberciliğe YouTube’dan devam eden Fatih Portakal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmasını ve Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınarak yerine Şahap Kavcıoğlu'nun atanmasını yorumladı.

''AĞBAL'IN İFADELERİ ÜSTÜ KAPALI MUTLULUK GİBİ''

Naci Ağbal'ın görevden alındıktan sonra kullandığı ifadeleri "Üstü kapalı mutlululuk gibi" niteleyen Fatih Portakal, Merkez Bankası'nın tepesinde yaşanan değişimi şöyle yorumladı: "Naci bey görevden alınırken şükranlarını sunuyor! Ya sitem var ya da “2 arada 1 derede kalıyordum” demek isteyip “kurtardın beni” diyor.

Üstü kapalı mutlululuk gibi. @Merkez_Bankasi yeni başkana gelince CB’nın sözünden çıkmayacağı kesin. 2. Berat Albayrak vakası umarim yaşanmaz."

Naci bey görevden alınırken şükranlarını sunuyor! Ya sitem var ya da “2 arada 1 derede kalıyordum” demek isteyip “kurtardın beni” diyor. Üstü kapalı mutlululuk gibi. @Merkez_Bankasi yeni başkana gelince CB’nın sözünden çıkmayacağı kesin. 2. Berat Albayrak vakası umarim yaşanmaz. https://t.co/qG6StLsomi — fatih portakal (@fatihportakal) March 20, 2021

"AĞLAMAK İSTİYORUM"

Öte yandan Fatih Portakal, Türkiye'nin Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine de "Ağlamak istiyorum" diyerek tepki gösterdi.

Fatih Portakal'ın Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesiyle ile ilgili yorumu ise şöyle: "Merkez bankası başkanı sabaha karşı tek bir kararname ile görevden alınıyor. #İstanbulSözleşmesi tek bir kararname ile yine sabaha karşı feshediliyor. Tek bir kişi tek bir imza. Bu kadar. Gerçekten ağlamak istiyorum artık../"

Merkez bankası başkanı sabaha karşı tek bir kararname ile görevden alınıyor. #İstanbulSözleşmesi tek bir kararname ile yine sabaha karşı feshediliyor. Tek bir kişi tek bir imza. Bu kadar.



Gerçekten ağlamak istiyorum artık../https://t.co/t59PTCRpRF — fatih portakal (@fatihportakal) March 20, 2021



