HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Fatih Portakal'dan İstanbul Sözleşmesi çıkışı! "Ağlamak istiyorum artık"

Fatih Portakal'dan İstanbul Sözleşmesi çıkışı! "Ağlamak istiyorum artık"

20.03.2021 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih Portakal sosyal medya hesabından İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasını ve Merkez Bankası Başkanı değişimini yorumladı. Naci Ağbal'ın görevden alındıktan sonra kullandığı ifadeleri "üstü kapalı mutlululuk gibi" niteleyen Portakal, İstanbul Sözleşmesi kararı için de ''ağlamak istiyorum'' dedi.

Fatih Portakal'dan İstanbul Sözleşmesi çıkışı! "Ağlamak istiyorum artık"

Fox TV’den ayrıldıktan sonra haberciliğe YouTube’dan devam eden Fatih Portakal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmasını ve Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınarak yerine Şahap Kavcıoğlu'nun atanmasını yorumladı.

''AĞBAL'IN İFADELERİ ÜSTÜ KAPALI MUTLULUK GİBİ''

Naci Ağbal'ın görevden alındıktan sonra kullandığı ifadeleri "Üstü kapalı mutlululuk gibi" niteleyen Fatih Portakal, Merkez Bankası'nın tepesinde yaşanan değişimi şöyle yorumladı: "Naci bey görevden alınırken şükranlarını sunuyor! Ya sitem var ya da “2 arada 1 derede kalıyordum” demek isteyip “kurtardın beni” diyor.

Üstü kapalı mutlululuk gibi. @Merkez_Bankasi yeni başkana gelince CB’nın sözünden çıkmayacağı kesin. 2. Berat Albayrak vakası umarim yaşanmaz."

"AĞLAMAK İSTİYORUM"

Öte yandan Fatih Portakal, Türkiye'nin Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine de "Ağlamak istiyorum" diyerek tepki gösterdi.

Fatih Portakal'ın Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesiyle ile ilgili yorumu ise şöyle: "Merkez bankası başkanı sabaha karşı tek bir kararname ile görevden alınıyor. #İstanbulSözleşmesi tek bir kararname ile yine sabaha karşı feshediliyor. Tek bir kişi tek bir imza. Bu kadar. Gerçekten ağlamak istiyorum artık../"


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sofralarınızı renklendirecek ürünlerSofralarınızı renklendirecek ürünler
İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine siyasilerden tepkiİstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine siyasilerden tepki
Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!
Anahtar Kelimeler:
fatih portakal

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Son Dakika! Putin: Biden ile görüşmeye hazırım

Son Dakika! Putin: Biden ile görüşmeye hazırım

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

17 yaşındaki Gizem'i öldüren 19 yaşındaki Eren: Instagram'da adıma 100 sahte hesap açtı

17 yaşındaki Gizem'i öldüren 19 yaşındaki Eren: Instagram'da adıma 100 sahte hesap açtı

Büyükşehirleri kana bulayacaklardı!

Büyükşehirleri kana bulayacaklardı!

Son Dakika: Putin'den Biden'a katil yanıtı!

Son Dakika: Putin'den Biden'a katil yanıtı!

Diğer Haberler

Mülkiyeti alınan Gezi Parkı'yla ilgili İBB'den sert açıklama

İBB'den sert 'Gezi Parkı' açıklaması

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmasına siyasilerden tepki

İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine siyasilerden tepki

Yargıtay, eski AYM üyesi Erdal Tercan'ın cezasını onadı

Erdal Tercan'ın cezası onandı

Küçük çocuğun bağırsağından tam 19 tane mıknatıs çıktı! Herkesi şaşkına çevirdi

Küçük çocuğun bağırsağından tam 19 tane mıknatıs çıktı!

Antalya'da köpeğe tecavüz iddiası! 'Köpeğe mi tecavüz ediyorsun?' sorusuna 'git buradan' cevabı

Antalya'da köpeğe tecavüz iddiası!

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Mutant virüslü hasta sayısı 400 binler civarında

İşte Türkiye'de mutant virüslü hasta sayısı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.