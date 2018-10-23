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Fatih Portakal'dan Kılıçdaroğlu'na 'andımız' tepkisi: Cesaretsizlik

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.10.2018 14:40 | Son Güncelleme

Fox TV haber spikeri Fatih Portakal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun 'öğrenci andı' kararıyla ilgili bir açıklama yapmamasını eleştiren Portakal "Olsa olsa oy kaygısı ve esas olan cesaretsizlik" diye yazdı.

Fatih Portakal'dan Kılıçdaroğlu'na 'andımız' tepkisi: Cesaretsizlik

Fox TV haber spikeri Fatih Portakal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında konuştuğu dakikalarda dikkat çeken bir tweet attı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını yetersiz bulduğunu belirten Portakal, "Meclis’te CHP Lideri konuşuyor flaş olarak verebilecek henüz daha etkili cümlesi yok. CHP’de bu konuşma metinlerini kim hazırlıyor?" diye sordu.

Kılıçdaroğlu'nu Danıştay'ın 'Öğrenci Andı' kararı sonrası başlayan tartışmalarla ilgili açıklama yapmasına da tepki gösteren Portal, "'Andımız' meselesine girme cesareti gösteremeyen bir ana muhalefet lideri var TR’de. CHP liderinin gerekçesi ne olabilir ki acaba? Olsa olsa oy kaygısı ve esas olan cesaretsizlik" diye yazdı.

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fatih portakal andımız CHP Kemal Kılıçdaroğlu

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
hdp ile yapılacak ittifakın sinyalleri olmasın sayın kepçe kulak …
BU SEFER YANLIS DUSUNUYORSUN PORTAKAL.. CHP İNSANLAR REZİLLİGİ GÖRSUN DİYE BEKLİYOR OLABİLİR VEYA AKP NİN BEYNİNİ YIKADIGI SECMENLERDEKİ CHP ŞARTLANMISLIGININ ZARAR VERMEMESİ İÇİN KONUSMUYOR OLABİLİR..CUNKU KILICDAROGLUNUN SOYLEDİGİ HER DOGRUYA AKP SECMENİ ŞARTLANMIS BÜYÜLENMİŞ OLARAK TERS CIKIYOR..
ne sandın şortakal
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