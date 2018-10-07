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Fatih Portakal'dan McKinsey yorumu: Berat Albayrak ve Devlet Bahçeli fena ofsayt oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.10.2018 13:15 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'McKinsey' tartışmalarına 'Fikri danışmanlık da almayacağız' diyerek noktayı koymasının ardından, FOX Tv spikeri Fatih Portakal'dan dikkat çeken bir yorum geldi. 'Ya Erdoğan'ı hala çözemediler ya da kurgulanmış bir senaryo' diyen Portakal, Bakan Berat Albayrak ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin zor durumda kaldığını yazdı.

Fatih Portakal'dan McKinsey yorumu: Berat Albayrak ve Devlet Bahçeli fena ofsayt oldu

Türkiye, ABD merkezli danışmanlık firması McKinsey'den hizmet alma kararından vazgeçti. Açıklama, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Kızılcahamam'da gerçekleştirilen AK Parti 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun söylemleri üzerinden ekonomik gelişmelere değindi.

"AK Parti ülkemizde 81 milyon, ülkemiz dışında da yüzlerce milyon kardeşimizi kucaklayan bir erdemler hareketidir. AK Parti hizmetkârlığına talip olduğumuz bu büyük milletin kendi partisidir ve böyle kalmaya da devam edecektir. İlk günden itibaren bu davaya emek vermiş herkes için AK Parti öz evladı gibidir." diyen Erdoğan, Kılıçdraoğlu'na yüklendi.

ERDOĞAN NOKTAYI KOYDU!

CHP liderinin 'Mckinsey' eleştirilerine yanıt veren Erdoğan, tartışmalara noktayı koydu;

"Bu zat ücreti mukabil tutulmuş bir danışmanlık şirketi (McKinsey) üzerinden aklı sıra bizi köşeye sıkıştırmaya çalışıyor. Tüm arkadaşlarımıza söyledim, bunlardan fikri danışmanlık bile almayacaksınız dedim. Gerek yok, biz bize yeteriz. Bu zata değil ama bu zatın hezeyanlarıyla aklı karışmış olan varsa izah etmek isterim. Evet, bir dönem Türkiye her şeyini Amerika'ya teslim etmiştir. Ama bu tek parti CHP ve milli şef İnönü dönemidir. Tek parti CHP'si tutmuş yapılan tüm fabrikaların kapısına kilit vurmuş. Savunma sanayi girişimlerini teker teker boğmuştur."

PORTAKAL: ERDOĞAN'I HALA ÇÖZEMEDİLER

Ünlü haber spikeri Fatih Portakal da konuya ilişkin Twitter'dan yorum yaptı. Portakal, 'Mckinsey' için tam destek veren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albyarak ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri sonrası zor durumda kaldığını iddia etti.

Portakal, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Mckinsey’e, Cumhurbaşkanı Erdoğan hayır deyince iki isim fena ofsayt oldu veya gözealdı. Biri eleştirenleri ihanetle suçlayan Berat Albayrak diğeri koşulsuz destek veren milliyetçi isim Devlet Bahçeli. Ya Erdoğan’ı hala çözemediler ya da kurgulanmış bir senaryo!

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
Bu kadar hızlı dönme Reyiz.. Ümmetin hızına yetişemiyo..
Yedek lastik bu duruma ne diyo..
Ülkenin ekonomisini MC kinseye teslim edeceklerdi geri vitese taktılar bunda Tayyipin de dahli var tepkiler sonucu geri adım atmak zorunda kaldılar
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