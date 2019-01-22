Fatih Portakal'dan Mehmet Özhaseki yorumu

Gazeteci Fatih Portakal, Mehmet Özhaseki için, "AKP Ankara adayı @mehmetozhaseki’nin muhalefete ihtiyacı hiç yok. Kendi, hem kendisini hem partisini özeleştirinin ötesinde hedefe koyuyor. Stratejisi farklı." yorumunda bulundu.

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Son dönemlerde bazı arkadaşlarda bir hava başladı. Eskortlar, önden gidenler, arkadan gidenler, korumalar falan filan. Ne oluyor, bu ne saltanat?" ifadelerini kulllanmıştı.

AKP #Ankara adayı @mehmetozhaseki’nin muhalefete ihtiyacı hiç yok. Kendi, hem kendisini hem partisini özeleştrinin ötesinde hedefe koyuyor. Stratejisi farklı. — fatih portakal (@fatihportakal) 22 Ocak 2019



