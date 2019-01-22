HABER

Fatih Portakal'dan Mehmet Özhaseki yorumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2019 16:57 | Son Güncelleme

FOX TV haber sunucusu Fatih Portakal, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'nin bugünkü açıklamasına göndermede bulundu. "Mehmet Özhaseki partisini hedefe koyuyor, stratejisi farklı." ifadelerini kullandı.

Fatih Portakal'dan Mehmet Özhaseki yorumu

Gazeteci Fatih Portakal, Mehmet Özhaseki için, "AKP Ankara adayı @mehmetozhaseki’nin muhalefete ihtiyacı hiç yok. Kendi, hem kendisini hem partisini özeleştirinin ötesinde hedefe koyuyor. Stratejisi farklı." yorumunda bulundu.

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Son dönemlerde bazı arkadaşlarda bir hava başladı. Eskortlar, önden gidenler, arkadan gidenler, korumalar falan filan. Ne oluyor, bu ne saltanat?" ifadelerini kulllanmıştı.


PARTNER75 bin insanın kemikleri buradan çıktı75 bin insanın kemikleri buradan çıktı
SMA hastası 11 yaşındaki Arda Tahsin, hayatını kaybettiSMA hastası 11 yaşındaki Arda Tahsin, hayatını kaybetti
CHP'li Tanal'ın ağabeyi hayatını kaybettiCHP'li Tanal'ın ağabeyi hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fatih portakal mehmeh özhaseki

En Çok Okunan Haberler

Yıldız futbolcu taşıyan uçak kayboldu

Yıldız futbolcu taşıyan uçak kayboldu

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Ankara'da sürpriz istifa

Ankara'da sürpriz istifa

Yolcular hemen 155'i aradı!

Yolcular hemen 155'i aradı!

Gürgen Öz'den Yılmaz Özdil'e 2 bin 500 TL'lik kitap tepkisi

Gürgen Öz'den Yılmaz Özdil'e 2 bin 500 TL'lik kitap tepkisi

Fatih Altaylı'yı tehdit davasında Sedat Peker'e beraat!

Fatih Altaylı'yı tehdit davasında Sedat Peker'e beraat!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

15 Temmuz'da otelinde kalmıştı! Adaylığını resmen açıkladı...

15 Temmuz'da otelinde kalmıştı! Adaylığını resmen açıkladı...

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Annesinin 'ders çalış' sözü aile faciasına neden oldu! Korkunç olay

Annesinin 'ders çalış' sözü aile faciasına neden oldu! Korkunç olay

Korkutan deprem! 4.9 şiddetinde sallandı

Korkutan deprem! 4.9 şiddetinde sallandı

Okuyucu Yorumları 4 yorum
Fatih Portakal haklı
Bırakın TÜRK Milliyetçilerini hiç bir Türk kanı taşıyan vatan evladı kayseriyi persilvanyaya tasiyan bu hırsız rüşvetçi rantcilara oy vermez veremez
bu seçimde akp genel anlamda ciddi oy kaybı yaşayacak bunun sebebi ise yanlış aday politikası
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şanlıurfa'da çırçır makinesine düşen çocuk öldü

Şanlıurfa'da çırçır makinesine düşen çocuk öldü

Tepki çeken fotoğraf! 'Türkiye’de siyasetin kirlenmişliğinin en büyük göstergesi'

Tepki çeken fotoğraf! 'Türkiye’de siyasetin kirlenmişliğinin en büyük göstergesi'

Uşak'ta, 2 yaşındaki Ayşe Miray hayatını kaybetti!

İki yaşındaki Ayşe Miray kahretti!

Zeytinburnu'nda yaşanan korna tartışmasında bir kişi hayatını kaybetti

Korna tartışması ölümle bitti!

Kreç Boğazı'ndaki faciadan kurtulan Türklerin isimleri belli oldu

İşte faciadan kurtulan Türklerin isimleri!

Bodrum'da sokağa terk edilen metrelik iguana yeni yuvasında

Bodrum'da sokağa terk edilen metrelik iguana yeni yuvasında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.