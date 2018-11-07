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Fatih Portakal'dan olay yaratacak ABD yorumu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 10:48 | Son Güncelleme

ABD'den yapılan açıklamada, terörist başı Murat Karayılan'ın başına 5 milyon dolar ödül konduğu bildirildi. FOX haber spikeri Fatih Portakal'dan dikkat çeken bir yorum geldi. Portakal, "ABD, 3 teröristin başına ödül koyarak, yeni bir oyun mu tezgahlamanın peşinde? " diye yadı

Fatih Portakal'dan olay yaratacak ABD yorumu!

ABD, PKK'lı 3 teröristin başına ödül koydu. ABD'den yapılan açıklamada, terörist başı Murat Karayılan'ın başına 5 milyon dolar ödül konduğu bildirildi.

ABD 3 TERÖRİSTİN BAŞINA ÖDÜL KOYDU

ABD 'adalet için ödül' programı kapsamında terörist Murat Karayılan için 5 milyon dolar, Cemil Bayık için 4 milyon dolar, Duran Kalkan için 3 milyon dolar ödül koydu.

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Bu kararın ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Matthew Palmer'ın Ankara temaslarında alındığı kaydedildi. Başkentte 2 gün boyunca temaslarda bulunan Palmer, ziyarete ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

FATİH PORTAKAL: ZAMANLAMA MANİDAR

Washington yönetiminin, Türkiye ile terörle mücadelede yürütülen işbirliğine değer verdiğini kaydetti. Bu kapsamda, PKK'lı 3 teröristin, 'adalet için ödül programı'na alındığını açıkladı.

Ünlü haber spikeri Fatih Portakal konuyla ilgili yorumlarını Twitter'dan dile getirdi. Portakal, "ABD, 3 teröristin başına ödül koyarak, yeni bir oyun mu tezgahlamanın peşinde? Neden daha önceleri değil de, şimdi? Zamanlaması manidar... ABD yönetimi bunu yaptıysa vardır bir projesi!!!" diye yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
fatih portakal ABD

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
EE DOĞRU VAARDIR Bİ BİLDİĞİ...BOŞUNA TAVUĞUNA KIŞ DEMEZ BUNLAR
boş tenekesin kepçe
bozuk saat bile günde iki defa doğruyu gösterirmiş
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