Fatih Portakal'dan olay yaratacak 'andımız' yorumu

Danıştay 8. Dairesi, ilköğretim okullarında uygulanan "Öğrenci Andı"nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal etti. Danıştay, 8 Ekim 2013'te kaldırılan Öğrenci Andı için “Yeniden okutulsun” dedi.

Karara AK Parti'den peş peşe sert tepkiler gelirken, siyasiler de karar hakkında yorumlarda bulundu.

Danıştay'ı destekleyen Fatih Portakal ise Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

'ÇOK İYİ OLDU'

AKP döneminde Ekim 2013’te yasaklanan ‘Andımız’ın iptal kararını veren Danıştay’ın, yine AKP döneminde ve başkanının iktidarla verdiği sıcak görüntülere karşın bu kararı alabilmesi şaşırtmadı değil! Ama çok iyi oldu. Andımız faziletli insanı tarif ediyor. Anlayabilene tabi.

‘Andımız’ı okuyarak büyüyen nesildenim. Her okuduğumda gür seslerimizin yarıştığı günleri hatırlıyorum. Umarım geri gelir. Ahlaklı ve faziletli insan olmanın niteliklerini anlatan anddan iktidardaki bazı simalar neden rahatsız oluyor?Ulu Atatürk, ne mutlu Türküm demek mi acaba?

AK Parti'den Bekir Bozdağ ve Abdülhamit Gül karara sert tepki göstermişti.

