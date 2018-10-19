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Fatih Portakal'dan olay yaratacak 'andımız' yorumu

YAŞAM HABERLERİ  | 19.10.2018 13:59 | Son Güncelleme

Danıştay 8. Dairesi, ilköğretim okullarında uygulanan "Öğrenci Andı"nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal etti. Danıştay, 8 Ekim 2013'te kaldırılan Öğrenci Andı için “Yeniden okutulsun” dedi. AK Parti'den karara ilişkin sert tepkiler geldi. Danıştay'ın kararına bir yorum da FOX spikeri Fatih Portakal yaptı

Fatih Portakal'dan olay yaratacak 'andımız' yorumu

Danıştay 8. Dairesi, ilköğretim okullarında uygulanan "Öğrenci Andı"nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal etti. Danıştay, 8 Ekim 2013'te kaldırılan Öğrenci Andı için “Yeniden okutulsun” dedi.

Karara AK Parti'den peş peşe sert tepkiler gelirken, siyasiler de karar hakkında yorumlarda bulundu.

Danıştay'ı destekleyen Fatih Portakal ise Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

'ÇOK İYİ OLDU'

AKP döneminde Ekim 2013’te yasaklanan ‘Andımız’ın iptal kararını veren Danıştay’ın, yine AKP döneminde ve başkanının iktidarla verdiği sıcak görüntülere karşın bu kararı alabilmesi şaşırtmadı değil! Ama çok iyi oldu. Andımız faziletli insanı tarif ediyor. Anlayabilene tabi.

‘Andımız’ı okuyarak büyüyen nesildenim. Her okuduğumda gür seslerimizin yarıştığı günleri hatırlıyorum. Umarım geri gelir. Ahlaklı ve faziletli insan olmanın niteliklerini anlatan anddan iktidardaki bazı simalar neden rahatsız oluyor?Ulu Atatürk, ne mutlu Türküm demek mi acaba?

AK Parti'den Bekir Bozdağ ve Abdülhamit Gül karara sert tepki göstermişti.

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Anahtar Kelimeler:
fatih portakal öğrenci andı andımız

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
HEPSİ İÇ SİYASETTE ASLAN AMA DIŞ SİYASETTE FARE GİBİ, SESLERİ ÇIKMIYOR. HANİ YARGI BAĞIMSIZDI NEDEN SAYGI DUYULMUYOR.
Tabi rahatsız olurlar, içinde EY BÜYÜK ATATÜRK, NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE geçiyor. Onlar Türk olmadığı için bu durumdan rahatsızlar.
fatih portakal'ın milliyetçiliğini sorgulayan, ona pkk lı diyerek küfredenler NEREDESİNİZ???
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