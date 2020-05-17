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  4. Fatih Portakal'dan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'e tepki

Fatih Portakal'dan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'e tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2020 15:50 | Son Güncelleme

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, aldığı kararlarda kimseden talimat almadıklarını belirtti. RTÜK Başkanı Şahin, "Haber bülteni sunan arkadaşlarımızın yorum yapması mümkün değildir." diyerek haber bülteni sunucularını üstü kapalı uyarırken gazeteci Fatih Portakal, yaptığı paylaşımla RTÜK Başkanı'na tepki gösterdi.

Fatih Portakal'dan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'e tepki

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, şimdiye kadar aldıkları kararlarda kimseden emir gelmediğini belirtirken, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla karar aldığı iddialarına "Açık yüreklilikle ifade etmeliyim ki RTÜK talimatla iş yapmaz. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından bir telkin ve talimat olmadı ama olursa devletimizin başıdır, onun talimat ve telkinleri devletimizin bütün organlarını ilgilendirir, emir telakki eder başımızın üstende deriz ama o ayrı bir şey. Rahatlıkla söyleyebilirim ki böyle bir talimat olmadı." diyerek yanıt verdi.

HABER BÜLTENİ SUNUCULARINI UYARDI

Haber bülteni sunucularını eleştiren Şahin, "12 sayılı kanuna göre, haber bülteni sunan arkadaşlarımızın yorum yapması mümkün değildir. Bir haber sunucusu, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedefine koymuş, her haber bülteninde onun aleyhine yayınlar yapmayı kendisine görev edinmiş halde yayın yapmakta, buna nasıl müsaade edebiliriz. Sadece Sayın Cumhurbaşkanımız değil, başka bir devlet büyüğümüzle ilgili olarak, başka bir parti lideriyle ilgili olarak böyle bir ihlal olursa da gereğini yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

FATİH PORTAKAL'DAN TEPKİ

Fox TV Ana Haber sunucusu Gazeteci Fatih Portakal, RTÜK Başkanı Şahin'in bu sözlerini eleştirdi.

"Gazetecilikte yüksek lisans yapmış birinin bu cümleleri kurması üzücü" diyen Portakal, "RTÜK Başkanı anahaberime keşke konuk olsa.." dedi.

FATIH PORTAKAL

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