Fatih Portakal'dan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'e tepki

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, şimdiye kadar aldıkları kararlarda kimseden emir gelmediğini belirtirken, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla karar aldığı iddialarına "Açık yüreklilikle ifade etmeliyim ki RTÜK talimatla iş yapmaz. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından bir telkin ve talimat olmadı ama olursa devletimizin başıdır, onun talimat ve telkinleri devletimizin bütün organlarını ilgilendirir, emir telakki eder başımızın üstende deriz ama o ayrı bir şey. Rahatlıkla söyleyebilirim ki böyle bir talimat olmadı." diyerek yanıt verdi.

HABER BÜLTENİ SUNUCULARINI UYARDI

Haber bülteni sunucularını eleştiren Şahin, "12 sayılı kanuna göre, haber bülteni sunan arkadaşlarımızın yorum yapması mümkün değildir. Bir haber sunucusu, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedefine koymuş, her haber bülteninde onun aleyhine yayınlar yapmayı kendisine görev edinmiş halde yayın yapmakta, buna nasıl müsaade edebiliriz. Sadece Sayın Cumhurbaşkanımız değil, başka bir devlet büyüğümüzle ilgili olarak, başka bir parti lideriyle ilgili olarak böyle bir ihlal olursa da gereğini yapıyoruz." ifadelerini kullandı.