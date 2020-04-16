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  4. Fatih Portakal'dan RTÜK'ün FOX'a verdiği cezaya yanıt

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün FOX'a verdiği cezaya yanıt

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2020 22:14 | Son Güncelleme

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Fatih Portakal'ın sunduğu FOX TV Ana Haber bültenine 3 kez yayın durdurma cezası verdi. Fatih Portakal cezalarla ilgili ilk kez konuştu. Portakal, Türkiye Gazeteciler Sendikası, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Basın Konseyi ve siyasilerin de cezalara tepki gösterdiğini belirterek o kurum ve kişilerin açıklamalarını ekrana taşırken 'sessiz bir çığlık da sizlersiniz' diyerek izleyicilere seslendi.

Fox TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, RTÜK'ün FOX TV'ye verdiği cezayla ilgili, "Radyo Televizyon Üst Kurulu FOX Habere benim yaptığım söylemlerden dolayı bir ceza verdi. Bu ceza parasal bir ceza, aynı zamanda 3 gün de yayın durdurma cezası. Aslında sadece düşüncenin paylaşıldığı şeylerdi, izleyip bakabilirsiniz. Oturdum her birini ikişer defa izledim. Zaten benim hakaret etme gibi bir huyum yoktur. Öyle bir niyetim olamaz zaten.

"SESSİZ BİR ÇIĞLIK DA EKRAN BAŞINDA"

"Ama geldiğimiz noktada RTÜK'ün verdiği cezayla karşı karşıyayız. Kimlerden sesler yükseldi diyecek olursanız, Türkiye Gazeteciler Sendikası, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Basın Konseyi'nde yükseldi ve muhalefetten yükseldi. Sessiz bir çığlık da ekran başında. O da sizlersiniz." ifadelerini kullandı.

"HABER VERMEYE KALDIĞIMIZ YERDEN DEVAM EDECEĞİZ"

Fatih Portakal, "Merak etmeyin haber vermeye kaldığımız yerden devam edeceğiz" dedi.

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