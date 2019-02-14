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Fatih Portakal'dan sert yorum! İstifalara tepki gösterdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 21:32 | Son Güncelleme

CHP'de aday gösterilmeyen belediye başkan adaylarının istifa ederek başka partiye geçmelerine tepki gösteren FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, "Koltuğu kendilerine ait gören bencil bir anlayış" ifadelerini kullandı.

Fatih Portakal'dan sert yorum! İstifalara tepki gösterdi

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran ve Mustafa Sarıgül’ün ardından CHP’den son olarak Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak istifa etti. Art arda gelen bu istifalara FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal’dan sert tepki geldi.

Handan Toprak’ın CHP’den istifa edip DSP’ye geçeceği haberi üzerine Portakal, “Bu furyaya en son İstanbul @avcilarbel başkanı eklendi. Koltuğu kendilerine ait gören bencil bir anlayış” yorumunda bulundu.

Fatih Portakal’ın işte o tweeti;

“Bir de siyaseti ilkesizlikle yapan politikacilar var. Aday gösterilmeyince partisinden istifa edip başka partiye geçenler. Bu furyaya en son İstanbul @avcilarbel başkanı eklendi. Koltuğu kendilerine ait gören bencil bir anlayış.”


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Anahtar Kelimeler:
CHP fatih portakal istifa

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
sen kimsin ki, senin fikirlerinin ne değeri var ki.. sunucu mu, yorumcu mu.
istifa edenler sadece çıkar peşinde koşan kişilerdir.
CHP AVCILARI BÖYLECE KAYBEDER FİLİM BİTER.
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