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Fatih Portakal'dan TSK'ya çarpıcı soru

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 14:24 | Son Güncelleme

Fox TV haber spikeri Fatih Portakal, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik Menzil ve Süleymancılar tarikatları hakkında dikkat çeken bir soru yöneltti. Portakal, "Görevde bir subayla konuştum, Ergenekon mağduru olup şimdi değeri anlaşılanlardan. 10 yıl sonra Mustafa Kemal’in ordusu kalmayacak iddiasında. Nedeni "FETÖ’den ders alınmaması” diyor. Yeni moda Süleymancılar ve Menzilciler diye ekledi. Doğru olabilir mi?" diye yazdı

Fatih Portakal'dan TSK'ya çarpıcı soru

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ'ın Kara Harp Okulu’nda ‘Cuma namazını hangi tarikatın imamı kıldıracak’ kavgasının yaşandığını iddia etmesinin ardından gözler Türk Silahlı Kuvvetleri'ne çevrilmişti.

Gazeteci Fatih Portakal'dan ise TSK'ya ilginç bir soru geldi.

'BİR SUBAYLA KONUŞTUM'

Twitter hesabından açıklamada bulunan Portakal, "Görevde bir subayla konuştum, Ergenekon mağduru olup şimdi değeri anlaşılanlardan. 10 yıl sonra Mustafa Kemal’in ordusu kalmayacak iddiasında. Nedeni "FETÖ’den ders alınmaması” diyor. Yeni moda Süleymancılar ve Menzilciler diye ekledi. Doğru olabilir mi? @tcsavunma @TSKGnkur @iletisim" ifadelerini kullandı.

Portakal'ın sorularına ilişkin TSK'dan henüz yanıt gelmedi.

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Anahtar Kelimeler:
fatih portakal TSK Tarikat

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