HABER

Fatih Portakal'dan Türkiye'nin gündemindeki Bakan'a çok çarpıcı sorular

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 10:22 | Son Güncelleme

FOX Tv haber spikeri Fatih Portakal bugün Anadolu Ajansı'nda soruları yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a gündeme dair çok konuşulacak sorular sordu. Twitter üzerinden sorularını sıralayan Portakal "Unutturulmaya çalışılan laik eğitim hakkında düşüncesi nedir? Eğitim kurumlarında dini cemaat ve vakıfların etkinliğini bitirmeyi düşünüyor mu?" ifadelerini kullandı

Fatih Portakal'dan Türkiye'nin gündemindeki Bakan'a çok çarpıcı sorular

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

Selçuk, bugün saat 10.00'da başlayan programda eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtlıypr. 2023 Eğitim Vizyonu'na ilişkin değerlendirmelerde bulunan Selçuk'a ünlü haber spikeri Fatih Portakal'dan dikkat çeken sorular geldi.

'SORULAMAZ DA SORAYIM'

Portakal Twitter'dan şöyle yazdı:

Sorulamaz da sorayım: Unutturulmaya çalışılan laik eğitim hakkında düşüncesi nedir? Eğitim kurumlarında dini cemaat ve vakıfların etkinliğini bitirmeyi düşünüyor mu?Atamalarda mülakata neden son verilmiyor? Devlet emek sömürüsü yapmamalı ücretli öğretmenlik neden hala var?

eeee

yy


PARTNER'Önemli olan kadının yaşı...''Önemli olan kadının yaşı...'
Palamut azaldı, tüketiciler lakerdaya yöneldiPalamut azaldı, tüketiciler lakerdaya yöneldi
Hangi gıdalar güvenli?Hangi gıdalar güvenli?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
siya selçuk FOX TV Haber spikeri Fatih Portakal

En Çok Okunan Haberler

Melih Gökçek MHP'nin Ankara teklifini kabul edecek mi?

Melih Gökçek MHP'nin Ankara teklifini kabul edecek mi?

Erdoğan'ın atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Erdoğan'ın atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Hazal Kaya derin dekoltesiyle olay oldu

Hazal Kaya derin dekoltesiyle olay oldu

Ozan Kabak'ın performansı sosyal medyayı salladı

Ozan Kabak'ın performansı sosyal medyayı salladı

Muharrem İnce'ye 'Erdoğan'a hayran mısınız' diye soruldu! Olay yanıt

Muharrem İnce'ye 'Erdoğan'a hayran mısınız' diye soruldu! Olay yanıt

Fatih Portakal, canlı yayında Haber Müdürü Engin Yılmaz'ı fena bozdu!

Fatih Portakal, canlı yayında Haber Müdürü Engin Yılmaz'ı fena bozdu!

Okuyucu Yorumları 5 yorum
çok boş ve vitaminsiz birisin bırak artık bu işleri
laik eğitim diye bir şey olamaz. insanlara din çocukken öğretilmeye başlanır. bizim eğitim sistemimizde her dine saygı vardır. bir hıristiyan veya müseviye zorla din dersi okutulmaz. keşke misyonerler ve bedava incil dağıtanlar için müsliman mahallesinde salyangoz satanlar diyebilseydi
Bu mandalinayı sırf parlatmak için mi ha bire haber yapıyorsunuz, bu adam harbiden şaka gibi birilerine özeniyor ama kime, kim bu vatandaş yahu.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Küçük Elanur'a çarpan sürücü film gibi operasyonla bulundu

Küçük Elanur'a çarpan sürücü film gibi operasyonla bulundu

İstanbul'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda bombalı araç paniği

İstanbul'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda bombalı araç paniği

Yaya olarak gelen çiftten otopark ücreti aldılar

Yaya olarak gelen çiftten otopark ücreti aldılar

Diyarbakır'da yol çöktü! İçine düşen hemşire ve doktor için herkes seferler oldu

Diyarbakır'da yol çöktü! İçine düşen hemşire ve doktor için herkes seferler oldu

Son dakika! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar S-400'ler için tarih verdi

Son dakika! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar S-400'ler için tarih verdi

Atatürk ve Cumhuriyet sergisine yoğun ilgi

Atatürk ve Cumhuriyet sergisine yoğun ilgi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.