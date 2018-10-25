Fatih Portakal'dan Türkiye'nin gündemindeki Bakan'a çok çarpıcı sorular

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

Selçuk, bugün saat 10.00'da başlayan programda eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtlıypr. 2023 Eğitim Vizyonu'na ilişkin değerlendirmelerde bulunan Selçuk'a ünlü haber spikeri Fatih Portakal'dan dikkat çeken sorular geldi.

'SORULAMAZ DA SORAYIM'

Portakal Twitter'dan şöyle yazdı:

Sorulamaz da sorayım: Unutturulmaya çalışılan laik eğitim hakkında düşüncesi nedir? Eğitim kurumlarında dini cemaat ve vakıfların etkinliğini bitirmeyi düşünüyor mu?Atamalarda mülakata neden son verilmiyor? Devlet emek sömürüsü yapmamalı ücretli öğretmenlik neden hala var?



