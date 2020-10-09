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  4. Fatih Portakal'dan yeni açıklama! Bu sözler İsmail Küçükkaya'ya mı?

Fatih Portakal'dan yeni açıklama! Bu sözler İsmail Küçükkaya'ya mı?

09.10.2020 12:06 | Son Güncelleme:
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FOX TV'den istifa ederek herkesi şaşırtan Fatih Portakal açtığı Youtube kanalında kendine dair hikayeler anlatıyor. İstifası üzerine çok şey konuşulan Portakal "herkes senaryolar yazıyor" dedi. Portakal'ın bu sözleri İsmail Küçükkaya'ya bir yanıt olarak algılandı.

FOX TV'den istifa ederek ayrılan Fatih Portakal çiftliğe yerleşti. Fatih Portakal sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla Youtube kanalı açtığını duyurmuştu. Portakal yaptığı bir yayında hakkında söylenenlere yanıt verdi.

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Portakal yaptığı yeni açıklamada "Biraz kendimden bahsedeyim dedim. Kimilerine göre çok senaryoların üretildiği ayrılış sürecim oldu ama onu konuşmayacağım. Herkesin kafasına göre bir düşüncesi var. Ne derece doğru ben biliyorum. Bugünün konusu bu değil. Ayrılmaya karar verirken bir cümle kurmuştum. Toprağın ritminde yaşam diye... Onu anlatmak istiyorum" dedi.

BU SÖZLER İSMAİL KÜÇÜKKAYA'YA MI?

Portakal'ın bu sözleri eski çalışma arkadaşına bir gönderme olarak algılandı. İsmail Küçükkaya daha önceki açıklamasında "Kendiliğinden bırakmaz insan. İklim meselesi. Karşı karşıya kaldığımız baskı onu yıldırdı" demişti.

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Fatih Portakal açıklamasının devamında ise şunları söyledi: "Toprağın ritminde yaşayacağım, dedim, herkes kendince bir şey söyledi. İyi de tespitleri, yazıp çizdikleri senaryolar doğru muydu? Onları okuduğumda sadece tebessüm ettim. O kadar!"

'BENİ SOKMAK İSTEDİKLERİ KALIBI...'

Portakal yaşadığı şehir hayatından bunaldığını da söyleyerek "Ben biraz huzurlu olmayı koca şehrin içinde daha fazla olmak istemiyorum. O kalıbın dışına çıkmak istedim. Beni sokmak istedikleri o kalıbı darmadağın etmek istedim toprağın hükmünde olmak istedim" dedi.

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Gariban Halkımızın Gür Sesi olan Sayın Portakalı yedirtmeyiz. Petrol Fiyatlarının üç aşsa beş yukarı beş aşsa üç yukarı olmasından olumsuz etkilendi Sürat Teknesi yerine Yelkenlisiyle Gezmek Zorunda kaldı.
İyi bir Fox kanalı izleyicisiyim ama senden asla hoşlanmadım ve izlemedim. Senin şahsi görüşlerin doğrultusunda haber izlemek zorunda değildik, iyi oldu bıraktığın. Selçuk TEPELİ 'de sanki seni taklit etmeye çalışıyor gerçi.
ya bi git şuradan.

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