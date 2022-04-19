Fatih Portakal duyurdu! Gazeteci İbrahim Haskoloğlu gözaltına alındı

Fatih Portakal Twitter hesabından yaptığı açıklamada, gazeteci İbrahim Haskoloğlu'nun gözaltına alındığını öne sürdü.
Gözaltı nedeninin "haber" olduğunu belirten Portakal, paylaşımından şu ifadeleri kullandı:
İbrahim Haskoloğlu’nun ablası aradı. Üsküdar’daki evlerine dün gece 11’de polis baskın yapmış. 1 saat kadar evi aramışlar, sonra da Haskoloğlu'nu gözaltına almışlar. Vatan emniyete götürmüşler. Gözaltı nedeni paylaştığı bir haber iddiası.
İbrahim Haskoloğlu’nun ablası aradı. Üsküdar’daki evlerine dün gece 11’de polis baskın yapmış. 1 saat kadar evi aramışlar, sonra da @haskologlu nu gözaltına almışlar. Vatan emniyete götürmüşler. Gözaltı nedeni paylastığı bir haber iddası.— fatih portakal (@fatihportakal) April 19, 2022
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