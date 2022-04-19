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  4. Fatih Portakal duyurdu! Gazeteci İbrahim Haskoloğlu gözaltına alındı

Fatih Portakal duyurdu! Gazeteci İbrahim Haskoloğlu gözaltına alındı

19.04.2022 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu'nun gözaltına alındığı iddia edildi. Açıklamayı, gazeteci Fatih Portakal sosyal medya hesabından yaptı.

Fatih Portakal duyurdu! Gazeteci İbrahim Haskoloğlu gözaltına alındı

Fatih Portakal Twitter hesabından yaptığı açıklamada, gazeteci İbrahim Haskoloğlu'nun gözaltına alındığını öne sürdü.

Gözaltı nedeninin "haber" olduğunu belirten Portakal, paylaşımından şu ifadeleri kullandı:

İbrahim Haskoloğlu’nun ablası aradı. Üsküdar’daki evlerine dün gece 11’de polis baskın yapmış. 1 saat kadar evi aramışlar, sonra da Haskoloğlu'nu gözaltına almışlar. Vatan emniyete götürmüşler. Gözaltı nedeni paylaştığı bir haber iddiası.

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Anahtar Kelimeler:
fatih portakal Gözaltı
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