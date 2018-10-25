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Fatih Portakal, canlı yayında Haber Müdürü Engin Yılmaz'ı fena bozdu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 03:25 | Son Güncelleme

FOX Ana Haber bülteninde FOX Ankara Haber Müdürü Engiz Yılmaz'a bağlanan Fatih Portakal, Yılmaz'ın kravatını beğenmeyerek şakayla karışık tepki gösterdi. Fatih Portakal, haber müdürünü "Ya Engin, güzel kravatınız yok mu abicim? Güzel kravat takalım?" sözleriyle eleştirdi.

FOX Ana Haber bülteni sunucusu Fatih Portakal'ın, canlı yayına bağlanan FOX TV Ankara Temsilcisine söylediği "Ya Engin, güzel kravatınız yok mu abicim? Güzel kravat takalım?" sözlerine, sosyal medyadan tepki yağdı.

"GÜZEL KRAVATINIZ YOK MU ABİCİM?"

FOX Ana Haber bülteni sunucusu Fatih Portakal, canlı yayın sırasında FOX TV Ankara Temsilcisi Engin Yılmaz'ı yayına bağladı. Portakal, sunduğu haberle ilgili bilgileri aldıktan sonra Engin Yılmaz'a "Ya Engin, güzel kravatınız yok mu abicim? Güzel kravat takalım." şeklinde eleştiride bulundu.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLADI

Fatih Portakal'ın bu sözleri, sosyal medyada büyük tepki topladı.Sosyal medya kullanıcıları, "Özür dile Fatih Portakal" şeklinde paylaşımlarda bulundu.

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Fox Engin Yılmaz fatih portakal kravat

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