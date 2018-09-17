Fatih Portakal, FOX TV'den ayrılıyor mu? Açıkladı

Fatih Portakal, yaklaşık 2 buçuk ay süren tatilinin ardından bugün tekrar ekran karşısına çıktı.
Portakal, 'Geçen gün alışveriş yaparken biri 'Siz artık FOX TV'de olmayacakmışsınız' dedi. Bunu isteyenler var, hatta medyadan bunu isteyenler var ama burdayız. 1 sene daha FOX TV'deyiz' açıklamasını yaptı.
Fatih Portakal, yayından hemen önce 'Başlıyoruz tabela #kaldığımızyerden #19:00' mesajını paylaştı.
Başlıyoruz tabela #kaldığımızyerden #19:00 @FOXhaber— fatih portakal (@fatihportakal) 17 Eylül 2018
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