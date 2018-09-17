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Fatih Portakal, FOX TV'den ayrılıyor mu? Açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 19:13 | Son Güncelleme

FOX TV Ana Haber Bülteni sunucusu Fatih Portakal, tatilin ardından bugün tekrar ekran karşısına çıktı. Portakal, bültenin başında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Fatih Portakal, FOX TV'den ayrılıyor mu? Açıkladı

Fatih Portakal, yaklaşık 2 buçuk ay süren tatilinin ardından bugün tekrar ekran karşısına çıktı.

'BUNU İSTEYENLER VAR AMA 1 SENE DAHA FOX TV'DEYİZ'

Portakal, 'Geçen gün alışveriş yaparken biri 'Siz artık FOX TV'de olmayacakmışsınız' dedi. Bunu isteyenler var, hatta medyadan bunu isteyenler var ama burdayız. 1 sene daha FOX TV'deyiz' açıklamasını yaptı.

Fatih Portakal, yayından hemen önce 'Başlıyoruz tabela #kaldığımızyerden #19:00' mesajını paylaştı.


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