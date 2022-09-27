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Fatih Portakal geri dönüyor! Tarih vererek duyurdu…

27.09.2022 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FOX TV’den ayrıldıktan sonra bir süre Youtube’dan yayın yapan ancak daha sonra yaptığı bu yayınlara da ara veren Fatih Portakal’dan yeni açıklama geldi. Portakal, Youtube üzerinden yayınlarına yeniden başlayacağını duyurarak tarih ve saat açıkladı. İşte Fatih Portakal’ın yaptığı o açıklamanın detayları…

Fatih Portakal geri dönüyor! Tarih vererek duyurdu…

FOX TV’den ayrıldıktan sonra bir süredir ekrandan uzak olan Fatih Portakal, sosyal medya hesabı üzerinden yeni bir açıklama yaptı. Portakal, Youtube üzerinden yayın yapacağını Twitter hesabından duyurarak ‘Kendimin patronu olmak her zaman tercih nedenim’ ifadelerini kullandı.

YAYIN SAATİNİ VE TARİHİNİ AÇIKLADI

'Fatih Portakal TV' üzerinden içerik üreteceğini söyleyen Portakal, "3 Ekim Pazartesi'den itibaren 11:30’da hafta içi her gün 'Sözün Özüyle' sizlerin karşısında olacağım. Türkiye'yi ve dünyayı sizlerle anlamaya ve anlamlandırmaya çalışacağım. Daha özgür bir ortamda paylaşımlar yapacağız. Aynı zamanda benden başka insanlar da olacak ve içerik üretecekler" ifadelerini kullandı.

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