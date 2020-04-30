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Fatih Portakal Hakkında 3 Yıla Kadar Hapis İstemi

30.04.2020 17:49 | Son Güncelleme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Nisan'da yaptığı sosyal medya paylaşımı nedeniyle FOX TV ana haber bülteni sunucusu Fatih Portakal hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve 200 bin liraya kadar para cezası istemiyle dava açtı

Fatih Portakal Hakkında 3 Yıla Kadar Hapis İstemi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Nisan’da sosyal medya hesabından: ‘‘ ‘Tekalifi Milliye’ hatırlatılıp ‘zor günlerden geçiyoruz’ denilerek mevduatı veya tasarrufu olanlardan para istenmesin bir de! Korona sonrası ödeyelim derlermiş bir de! Olmaz olmaz diyemiyorum maalesef!’’ yazan FOX TV ana haber bülteni sunucusu Fatih Portakal hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve 200 bin liraya kadar para cezası istemiyle dava açtı.

İddianamede Portakal’ın 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun ‘‘Basın Kanunu'nda belirtilen araçlarla ya da radyo, televizyon, video, internet kablolu yayın veya elektronik bilgi iletişim araçları ve benzeri yayın araçlarından biri aracılığıyla bir bankanın itibarını kırabilecek veya şöhretine ya da servetine zarar verebilecek bir hususa kasten sebep olunamaz ya da bu yolla asılsız haber yayılamaz’’ yazılı 74. maddesini ihlal ettiği iddia ediliyor.

İddianame henüz Portakal’a ulaşmadı

Konuyla ilgili VOA Türkçe’ye açıklama yapan bir FOX TV çalışanı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) suç duyurusu üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma sonucu hazırlanan iddianamenin henüz kendilerine ulaşmadığını söyledi.

Erdoğan da aynı paylaşımla ilgili suç duyurusunda bulunmuştu

Fatih Portakal’ın aynı paylaşımıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu.

Suç duyurusu sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı’nın avukatı Ahmet Özel, "Bunlar tamamen yalan ve halkı manipüle etmeye yönelik ifadelerdir. Bu nedenle Fatih Portakal hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na Türk Ceza Kanunu ve BDDK mevzuatı kapsamında tarafımızca suç duyurusunda bulunulmuştur. Cumhurbaşkanımızın gönüllülük esasına dayalı başlattığı yardım kampanyasına halkımızın teveccühü de ortadadır. Sırf bu dayanışmaya gölge düşürmek adına bu şekilde akla ziyan iddialar ortaya atılıp halkımız tedirgin edilmek istenmektedir. Bu zihniyetin tek amacı kaos ve karmaşa çıkarmak olup şüphelinin suç konusu paylaşımı da sadece hezeyandan ibarettir’’ demişti.

Başsavcılığa gönderilen dilekçede Erdoğan'a karşı hakaret ettiği iddiasıyla Türk Ceza Kanunu'nun 299/1-2. maddesinde hükmü bulunan ‘‘Cumhurbaşkanı’na hakaret suçu ve resen belirlenecek suçlar’’ gereğince soruşturma yapılıp Fatih Portakal hakkında kamu davası açılması istenmişti.

Erdoğan Portakal’a daha önce ‘‘Portakal mı mandalina mı ne?’’ diye seslenmişti

Türkiye’nin en çok seyredilen haber bültenini sunan Portakal, 10 Aralık 2018’de Fransa’daki Sarı Yelekliler eylemini sunduktan sonra yaptığı yorumda ‘‘Türkiye’de barışçıl protestonun, polis memurlarının amirlerinden aldıkları emirlerle mümkün olmayacağını biliyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanı, icraatın başında olduğu için böyle söylüyor. Aslında gerçeği bilenler de var. Samimi mi sözünde? Samimi değil. Ben samimi miyim? Haydi bakalım, barışçıl bir eylem için protesto edelim. Zamları protesto edelim. Doğalgaz zamlarını. Haydi bakalım, yapalım. Yapabilecek miyiz? Kaç kişi çıkacak sokağa, korkudan, endişeden? ‘Dayak yerim’ vesaire. ‘Hakkımı arayacağım; ama ne yaparım? Başım derde girer mi, girmez mi?’ Kaç kişi çıkar Allah aşkına, söyler misiniz? İşte bu şekilde toplumsal muhalefeti; bireysel ve toplumsal muhalefeti baskı altına almaya, yıldırmaya çalışıyorlar’’ dediği için Cumhurbaşkanı’nın tepkisini çekmişti.

15 Aralık’ta Denizli’de bir açık hava toplantısında konuşan Erdoğan “Boşuna bekliyorsunuz, bu yollara tevessül ettiğiniz zaman, bunun bedelini size çok ağır ödetiriz. Çıkmışlar sokağa davet ediyorlar. Bu ne terbiyesizliktir ya. Bir tanesi televizyon ekranından kendini bilmez, haddini bilmez, edep yoksunu, edep fukarası, bir tanesi çıkmış sokağa davet ediyor. Ahlaksıza bak. Zaten bunlara yargı, gereken cevabı verecektir. Ben buna inanıyorum. Sen ne yapıyorsun? Burası Paris mi? Gezi olaylarında zaten herkes dersini aldı. 15 Temmuz'da zaten herkes dersini aldı. Bu ülkede bundan sonra bu tür olaylara girişenler bunun bedelini ağır öderler” demiş, iki gün sonraysa Ankara’da Fatih Portakal’dan ‘‘Birileri çıkmış portakal mıdır, mandalina mıdır, narenciye midir nedir, sokağa çağırıyor. Haddini bil haddini. Bilmezsen haddini bu millet patlatır enseni’’ diye söz etmişti.

Ancak Erdoğan’ın avukatlarının açtığı davada Portakal beraat etmişti.

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