Fatih Portakal Hakkında 3 Yıla Kadar Hapis İstemi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Nisan’da sosyal medya hesabından: ‘‘ ‘Tekalifi Milliye’ hatırlatılıp ‘zor günlerden geçiyoruz’ denilerek mevduatı veya tasarrufu olanlardan para istenmesin bir de! Korona sonrası ödeyelim derlermiş bir de! Olmaz olmaz diyemiyorum maalesef!’’ yazan FOX TV ana haber bülteni sunucusu Fatih Portakal hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve 200 bin liraya kadar para cezası istemiyle dava açtı.

İddianamede Portakal’ın 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun ‘‘Basın Kanunu'nda belirtilen araçlarla ya da radyo, televizyon, video, internet kablolu yayın veya elektronik bilgi iletişim araçları ve benzeri yayın araçlarından biri aracılığıyla bir bankanın itibarını kırabilecek veya şöhretine ya da servetine zarar verebilecek bir hususa kasten sebep olunamaz ya da bu yolla asılsız haber yayılamaz’’ yazılı 74. maddesini ihlal ettiği iddia ediliyor.

İddianame henüz Portakal’a ulaşmadı

Konuyla ilgili VOA Türkçe’ye açıklama yapan bir FOX TV çalışanı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) suç duyurusu üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma sonucu hazırlanan iddianamenin henüz kendilerine ulaşmadığını söyledi.