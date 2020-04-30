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Fatih Portakal hakkında dava açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2020 15:19 | Son Güncelleme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Fatih Portakal'a, "Tekalif-i Milliye"yi hatırlatarak paylaştığı twitter mesajı nedeniyle dava açtı.

Portakal için bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası isteniyor.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) suç duyurusu üzerine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakcılık ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, Fox TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. Başsavcılık, Portakal hakkında Bankacılık Kanunu’nun 74’üncü maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

Fatih Portakal, Twitter hesabından 6 Nisan’da yaptığı paylaşımda, “Zor günlerden geçiyoruz. Mevduat veya tasarrufu olanlardan para istenmesin bir de! Olmaz olmaz diyemiyorum maalesef” ifadesini kullanmıştı.

İddianamede, Portakal’ın bu paylaşımının, “bankalarda mevduatı veya tasarrufu bulunan mudilerin paralarının devlet tarafından koronavirüs salgını bahane edilerek istenebileceğine, salgın sonrası ise geri ödenebileceğine yönelik algı ve kanaat oluşturmaya yönelik olduğu” değerlendirmesi yapıldı.

"74'üncü madde ihlal edildi”

İddianamede, Portakal’ın bu ifadesinin Bankacılık Kanunu’nun 74’üncü maddesini ihlal ettiği belirtildi. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun “İtibarın Korunması” başlıklı 74’üncü maddesinin “Basın Kanunu’nda belirtilen araçlarla ya da radyo, televizyon, video, internet kablolu yayın veya elektronik bilgi iletişim araçları ve benzeri yayın araçlarından biri aracılığıyla bir bankanın itibarını kırabilecek veya şöhretine ya da servetine zarar verebilecek bir hususa kasten sebep olunamaz ya da bu yolla asılsız haber yayılamaz” şeklinde olduğu hatırlatıldı. Bu hükmü ihlal edenlerin ise Kanun’un 158'inci maddesine göre, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve 2 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacağı kaydedildi.

İddianamede, Portakal’ın yazılı savunmasına da yer verildi. Portakal’ın ifadesinde "Paylaşımım tamamen ironi niteliğindedir” dediği kaydedildi.

İddianamede, Portakal’ın şikayete konu twitter linkine İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği’nin, 8 Nisan tarihinde erişimin engellenmesi kararı verdiği de hatırlatıldı.

Erdoğan da suç duyurusunda bulunmuştu

Fox TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal’ın sosyal medyadaki bu paylaşımı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da suç duyurusunda bulunmuştu. Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel, Fatih Portakal hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına Türk Ceza Kanunu ve BDDK mevzuatı kapsamında tarafımızca suç duyurusunda bulunulmuştur" açıklamasını yapmıştı.

Avukat Özel, Erdoğan’ın koronavirüs salgınında milli dayanışmanın önemini vurguladığını ve tarihsel bir örneklik olarak Tekalif-i Milliye Kanunu’ndan bahsettiğini hatırlatarak, ancak Portakal’ın attığı tweet ile "Erdoğan’ın kastetmediği ve söylemediği bir takım iddialarla tasarruf ve mevduat sahiplerinden zorla para isteneceği yönünde beyanlarda bulunduğunu" belirtmişti.

DHA,DW/JD,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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