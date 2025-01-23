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  4. Fatih Portakal "Hayırlısı olsun" demişti! Meral Akşener cephesinden o iddiaya yanıt geldi

Fatih Portakal "Hayırlısı olsun" demişti! Meral Akşener cephesinden o iddiaya yanıt geldi

23.01.2025 19:38
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Gazeteci Fatih Portakal'ın "Meral Akşener'in de Cumhurbaşkanı Yardımcısı olması kesinleşmiş. Eller sıkışmış. Hayırlısı olsun diyelim" iddiası gündem olmuştu. Eski İYİ Parti lideri Akşener'in danışmanından ise Portakal'ın sözlerinin ardından açıklama geldi.

Fatih Portakal "Hayırlısı olsun" demişti! Meral Akşener cephesinden o iddiaya yanıt geldi

Gazeteci Fatih Portakal Sözcü TV'deki yayında önemli bir kulis bilgisi aldığını belirterek, Meral Akşener'in cumhurbaşkanı yardımcısı olacağını iddia etmişti. Portakal, "İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener'le ilgili de bir kulis bilgisi vereyim. Akşener'in Cumhurbaşkanı Yardımcısı olması kesinleşti gibi. Biliyorsunuz AK Parti'nin büyük kongresi 23 Şubat'ta. Mart'ta, yeni kabinede Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak Meral Akşener de olacak. Onun ismini duyacağız." ifadelerini kullanmıştı.

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"TAMAMEN YALAN"

Euronews Türkçe'ye konuşan Meral Akşener'in danışmanı, eski İYİ Parti liderinin cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı iddiaları için 'Yanlış bile değil, tamamen yalan' ifadelerini kullandı.

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Akşener'in danışmanı verdiği demeçte, "Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı iddiaları yanlış bile demiyorum, tamamen yalan. Sayın başkan [Meral Akşener] aktif siyaseti bıraktı. Ayrıca geleceğe dönük bir siyasi planlamamız da bulunmuyor. Öyle bir gündemimiz yok," açıklamasında bulundu.

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fatih portakal Meral Akşener
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