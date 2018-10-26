Fatih Portakal'ı çıldırtan olay!

Bu olayın ardından akşam haber bültenini sunan Fatih Portakal, Bakan Pakdemirli’yi sert bir dille eleştirerek şunları söyledi:

“Eğer iletişim çağını yaşamasaydık günün gazete haberlerini, ‘Yazıyor… Yazıyor… Bakanın yasağını yazıyor. Yasakçı zihniyeti yazıyor’ diye anons ederlerdi. Ama şimdi ete kemiğe bürünmüş halini izleyeceksiniz. Yasakçı zihniyeti hem sesiyle hem de bedeniyle göreceksiniz. Bakan danışmanının nasıl müdahale ettiğini göreceksiniz. Neyi sormamızı istemediniz? diye soruyorum. Çünkü bugün katıldıkları etkinlikte gazeteciler dışarı çıkartıldılar.

"SİZE YAZIK"



12 Eylül yasakçı zihniyetine geri dönüşüne bir örneğidir bu… 28 Şubat vesayetinin bir örneğidir bu… 2018 yılının 25 Ekim günü yaşanan bu olayı hiç unutmamak gerekiyor. Soru sormamız için ve bunu maskaralık olarak adlandıran seçilmemiş ama atanmış bir kişinin uygulamış olduğu hukuksuz yetkiyi görüyorsunuz. Bizi maskaralıkla suçlayan bu insanların aslında ne hale geldiklerinin kendi göstergeleridir. Verilemeyecek bir yanıtınız gerçekten olabilir mi sayın bakan? Çok merak ediyorum. Bunu yaparken kendinize zarar veriyorsunuz. Hükümete ve partiye zarar veriyorsunuz. Bu haberin böyle çıkacağını bildiğiniz halde yapabiliyorsunuz. Ne diyebilirim ki ben size yazık… Bizim arkadaşlarımız sadece görevlerini yerine getiriyorlar. Biz sizinle rekabet halinde değiliz. Soru sormak için oradayız. Bundan sonrada çağırmayacaksınız bize davetiye göndermeyiniz. Kimse bize şu haberi bu haberi yapın diye bir telkinde bulunmuyor. Ve sizler çıkıyorsunuz kafanıza göre akredite uyguluyorsunuz. Yazık asıl işinize dönün.”

