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Fatih Portakal'ı çıldırtan olay!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 08:39 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin basın danışmanı, FOX Haber muhabirini ve kameramanını bakanın olduğu salondan çıkardı. Bu duruma FOX Ana Haber sunucusu Fatih Portakal sert tepki gösterdi. Portakal, canlı yayında"Yasakçı zihniyeti hem sesiyle hem de bedeniyle göreceksiniz. Bakan danışmanının nasıl müdahale ettiğini göreceksiniz. Neyi sormamızı istemediniz?" diye konuştu.

Fatih Portakal'ı çıldırtan olay!

300 TIR etin ihalesiz Türkiye’ye sokulduğu iddiasını gündeme taşıyan FOX Haber bu iddiayı bakana sormak istemiş, bakanın danışmanı araya girerek engellemişti. Pakdemirli, soru soran FOX muhabirini maskaralıkla suçlamış, ihalesiz et alınmasını da, “ıvır zıvır” işler olarak tanımlamış, FOX Habere akreditasyon uygulayacağını söylemişti.

Bunun üzerine FOX TV Ana Haber Bülteni sunucusu Fatih Portakal, Tarım Bakanı Pakdemirli’ye, “Yetkiyi ele geçirdikten sonra neden kendinizi kanunların üzerinde görüyorsunuz? Size soru soran, kamuoyunu aydınlatmak isteyen gazeteciyi aşağılayabilme lüksü içerisine giriyorsunuz. İhale yapmadan bu etler Türkiye’ye girebilir mi? Akreditasyon uygulayacaklarmış. Uygulayın ne fark eder ki” diye yanıt vermişti.

FATİH PORTAKAL: NEYİ SORMAMIZI İSTEMEDİNİZ?

Bugün Tarım Bakanlığı’ndaki programdan önce Bakan Pekdemirli danışmanını göndererek FOX muhabiri ve kameramanını salondan dışarı attırdı. Danışmanlar ve Bakanlık görevlileri eşliğinde FOX Haber ekibi Bakanlık binasından çıkarıldı.

Bu olayın ardından akşam haber bültenini sunan Fatih Portakal, Bakan Pakdemirli’yi sert bir dille eleştirerek şunları söyledi:

“Eğer iletişim çağını yaşamasaydık günün gazete haberlerini, ‘Yazıyor… Yazıyor… Bakanın yasağını yazıyor. Yasakçı zihniyeti yazıyor’ diye anons ederlerdi. Ama şimdi ete kemiğe bürünmüş halini izleyeceksiniz. Yasakçı zihniyeti hem sesiyle hem de bedeniyle göreceksiniz. Bakan danışmanının nasıl müdahale ettiğini göreceksiniz. Neyi sormamızı istemediniz? diye soruyorum. Çünkü bugün katıldıkları etkinlikte gazeteciler dışarı çıkartıldılar.

"SİZE YAZIK"

12 Eylül yasakçı zihniyetine geri dönüşüne bir örneğidir bu… 28 Şubat vesayetinin bir örneğidir bu… 2018 yılının 25 Ekim günü yaşanan bu olayı hiç unutmamak gerekiyor. Soru sormamız için ve bunu maskaralık olarak adlandıran seçilmemiş ama atanmış bir kişinin uygulamış olduğu hukuksuz yetkiyi görüyorsunuz. Bizi maskaralıkla suçlayan bu insanların aslında ne hale geldiklerinin kendi göstergeleridir. Verilemeyecek bir yanıtınız gerçekten olabilir mi sayın bakan? Çok merak ediyorum. Bunu yaparken kendinize zarar veriyorsunuz. Hükümete ve partiye zarar veriyorsunuz. Bu haberin böyle çıkacağını bildiğiniz halde yapabiliyorsunuz. Ne diyebilirim ki ben size yazık… Bizim arkadaşlarımız sadece görevlerini yerine getiriyorlar. Biz sizinle rekabet halinde değiliz. Soru sormak için oradayız. Bundan sonrada çağırmayacaksınız bize davetiye göndermeyiniz. Kimse bize şu haberi bu haberi yapın diye bir telkinde bulunmuyor. Ve sizler çıkıyorsunuz kafanıza göre akredite uyguluyorsunuz. Yazık asıl işinize dönün.”

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Bekir Pakdemirli fatih portakal Fox TV

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