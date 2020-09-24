Fatih Portakal'ın 3 yıla kadar hapsi isteniyor! Kendisini böyle savundu

Gazeteci Fatih Portakal sosyal medya hesabında ‘Tekalif-i Milliye’yi hatırlatarak, “Zor günlerden geçiyoruz. Mevduat veya tasarrufu olanlardan para istenmesin bir de! Olmaz olmaz diyemiyorum maalesef” şeklinde bir paylaşım yapmıştı. Paylaşımın ardından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) suç duyurusunda bulunmuş ve Portakal hakkında dava açılmıştı. Portakal’ın 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü. İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Fatih Portakal ve tarafların avukatları katıldı.

Duruşma kimlik tespiti ile başladı. Kimlik tespiti esnasında adresini Seferihisar İzmir olarak değiştiren Portakal, emekli olduğunu ve maaşının 7 bin TL olduğunu belirtti.

"SADECE BİR GAZETECİ DEĞİL, NORMAL BİR İNSAN DA SORABİLİR"

Kimlik tespitinin tamamlanmasının ardından savunma yapan Portakal, “Öncelikle mahkemenizi saygıyla selamlıyorum. Bugün niye burada olduğunu tam olarak anlamış değilim. 1921’li yıllarda Tekalif-i Milliye kararlarını Cumhurbaşkanı’nın 2020 yılında söylemesi aklıma şu soruyu getirdi; ‘Acaba bir şeyler mi istenecek’. Bunu sadece bir gazeteci değil, normal bir insan da sorabilir. Benim sözlerimde Tekalif-i Milliye’ye atıf yapılmışsa da, herhangi mal ya da mevduata el koymadan bahsetmedim. Aklıma soru geldi, acaba dedim, bir şeyleri mi istenecek” dedi.