Fatih Portakal'ın ağzı açık kaldı... Bahçeli'nin 'teröristbaşı Öcalan' çağrısını duyunca dondu kaldı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yaptığı çıkış ve kullandığı ifadeler adeta 'bomba' etkisi yarattı. "Teröristbaşına çağrımın içyüzünü anlayamayanlar, saptırmaya çalışanlar çok. Teröristbaşı işin içinde olmazsa bir şey çıkmaz diyenlere de sesleniyorum" diyen Bahçeli, Türkiye tarihine geçebilecek bir çıkış yaparak şunları söyledi;

BAHÇELİ: "TERÖRİSTBAŞI ÖCALAN TBMM'DE KONUŞSUN"

"Şayet teröristbaşının tecridi kaldırılırsa gelsin, TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın."

MHP lideri Bahçeli'nin bu sözleri bir anda ülke gündemini değiştirdi, siyaset kulislerini hareketlendirdi.

FATİH PORTAKAL CANLI YAYINDA DUYUNCA DONDU KALDI

Söz konusu Bahçeli'nin sözlerini canlı yayında duyan Fatih Portakal, duyduklarına inanamadı. Kısa süreli şaşkınlık yaşayan Portakal bir süre adeta donup kalırken şu ifadeleri kulandı;

"YENİ YOL BU MU ACABA?"

Oo bu çok çok enteresan bir şey. Bu ilginç, beklenmedik bir şey. Acaba bu muydu yeni formül? AK Partililer 'eski yöntem gitmez artık, çözüm masası olmaz' diyordu. Kastedilen acaba başka yol ve yöntem bu mu?

"HANGİ SIFATLA KONUŞTURACAKSINIZ?"

Bunları Devlet Bahçeli'nin söylemesi de çok entresan. Çok tartışılacak, konuşulacak sözler. Olabilir mi böyle bir şey? Siz 'bebek katili, teröristbaşı' dediğiniz kişiyi cezaevinden alıyorsunuz, TBMM'ye getiriyorsunuz, Meclis kürsüsünde onu hangi sıfatla konuşturacaksınız?

"TÜRKİYE'DE HER ŞEY OLABİLİR"

Bana şu an çok saçma bir öneri gibi geliyor. Hangi sıfatla çıkartacaksınız oraya. Sanık sıfatıyla mı? O zaman her sanık 'ben de orada konuşmak istiyorum' der. Olabilir mi peki? Türkiye'de her şey olabilir.

"BU ÇOK ABSÜRT BİR OLAY"

Bunu Devlet Bahçeli mi söyledi yoksa birileri 'sen bizim tercümanımız ol, sen söyle' mi dendi? Bence öyle. Bu aslında DEM'in de isteyebileceği bir şey olabilir. Ama oraya geldiğinde neler söyler onu bilmiyoruz. Ama gerçekten bu çok absürt bir olay.

"BUNLARI ÖZEL SÖYLESE..."