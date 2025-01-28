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Fatih Portakal'ın Barış Pehlivan sözleri gündem oldu! "Yaptığı doğru değildi"

28.01.2025 21:09
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Sözcü TV Ana Haber'i sunan Fatih Portakal'ın gözaltına alınan gazeteci Barış Pehlivan ile ilgili sözleri sosyal medyada gündem oldu. Pehlivan'ı 'Türkiye şartlarında yapılan gazeteciliği bilmemekle' eleştiren Portakal, "Barış Pehlivan'ın yaptığı doğru muydu? Hayır değildi. Barış çok iyi bir gazeteci olabilir. Ama o kişinin 'Ben Halk TV'ye çıkmak, yayınlanmasını istemiyorum' demesi, üzerine bunu yayınlıyorsanız bu bir hata. Bu şekilde gözaltına alınmaması gerekiyordu. Çağırırsınız gider" dedi.

Fatih Portakal'ın Barış Pehlivan sözleri gündem oldu! "Yaptığı doğru değildi"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" ve "kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması" suçlarından hakkında soruşturma başlatılan gazeteci Barış Pehlivan ile birlikte Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker ile sunucu Seda Selek de gözaltına alındı.

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Sözcü TV Ana Haber'i sunan gazeteci Fatih Portakal, Barış Pehlivan'ın bilirkişi kaydını yayınlamakla gazeteci etiği açısından doğru olmayan bir iş yaptığını ifade etti.

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"BARIŞ ÇOK İYİ BİR GAZETECİ OLABİLİR AMA..."

Portakal şu ifadeleri kullandı:
"Barış Pehlivan'ın yaptığı doğru muydu? Hayır değildi! Barış çok iyi bir gazeteci olabilir ama o bilirkişiyle yapmış olduğu konuşmayı etrafındakilere dinletsin. Ve o kişinin 'Ben Halk TV'ye çıkmak, yayınlanmasını istemiyorum' demesi dahi, hatta alenen dinlendiği yerde, adresini sorması ve bunu daha sonra nasıl bir editöryel masaları var bilmiyorum ama bunu istemeyen bir kişinin bu söylemi üzerine bile eğer bunu yayınlıyorsanız bu bir hata, yanlış, yapmamanız gerekiyor. Sizin gibi tecrübeli bir gazetecinin ve Türkiye'de yaşayan ve Türkiye gibi bir ülkede gazetecilik yapan, Türkiye şartlarını bilen bir gazetecilik yapmanız gerekiyor. Her şeyden önce gazetecilik yönünden yapmamanız gerekiyor. Barış'ı bu yönde eleştirebilirim, eleştiri hakkına da sahip olduğumu düşünüyorum. Yapmaması gerekiyordu ve bugün X kanalında paylaşmıştı. Doğru mudur gözaltısı, bu şekilde gözaltına alınmaması gerekiyordu. Çağırırsınız gider ifadesini verir."
Portakal'ın bu sözleri sosyal medyada gündem oldu. Portakal'a canlı yayında bazı izleyicileri de tepki gösterdi.

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fatih portakal
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