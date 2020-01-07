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  4. Fatih Portakal'ın canlı yayındaki sözleri sosyal medyada oldu!

Fatih Portakal'ın canlı yayındaki sözleri sosyal medyada oldu!

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.01.2020 09:31 | Son Güncelleme

Fox Tv Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, Libya'ya giden Türk askerinin doğalgaz ve petrol için orada olduğunu iddia etti. Portakal'ın sözleri sosyal medyada büyük tartışma konusu oldu.

Fatih Portakal'ın canlı yayındaki sözleri sosyal medyada oldu!

Fox Tv Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan Türkiye'nin Libya anlaşmasıyla ilgili tartışma yaratan bir yorum geldi. Portakal, Türkiye'nin petrol ve doğalgaz için Libya'ya gittiğini iddia ederken, 'emperyalist devlet' imasında bulundu.

Portakal şu ifadeleri kullandı;

Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğalgaza muhtaç mıyız? Muhtacız diyor. Türkiye'nin gidiş sebebi belli zaten. Bırakın siz onu Libya'da ezilenler var Hafter darbeci o öyle şu böyle, demokrasi insan hakları, özgürlük; belli Türkiye'nin neden gittiği. Ve neden bir koruma şemsiyesi oluşturmak istediği. Anlaşmanın içeriği belli aslında doğalgaz ve petrol... Türkiye'de bu duruma geldi ya. Emperyalistleri biz niye eleştiriyoruz. İnsanların doğal kaynaklarını sömürüyorlar, onu yapıyorlar bunu yapıyorlar"

SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

Fatih Portakal'ın canlı yayındaki sözleri sosyal medyada tartışma konusu oldu. Bazı kullanıcılar Portakal'a hak verirken, bazı kullancılar da Portakal'ı suçladı. Twitter'da "Fatih Portakal" ve "ÖzürDilePortakal" etiketleri trend topic oldu.

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