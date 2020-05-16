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Fatih Portakal'ın çiftliğindeki kaçak yapı incelemesinde yeni gelişme

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2020 13:56 | Son Güncelleme

İzmir Seferihisar'da gazeteci Fatih Portakal'ın eşi Armağan Portakal tarafından 2015 yılında kurulan çiftlikte, kaçak yapılaşmaya gidildiği şikayeti üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Yapılan ilk incelemede kaçak yapıya rastlanmazken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

İzmir'in Seferihisar ilçesi Camikebir Mahallesi'nde 2015 yılında Fatih Portakal'ın eşi Armağan Portakal adına kurulan Torlak Çiftliği'nde bazı yapıların kaçak olduğu şikayeti üzerine ekipler harekete geçti. İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, Gözsüzler mevkisindeki 8 bin 394 metrekarelik tapu alanına sahip çiftliğe giderek inceleme başlattı.

İMAR BARIŞINDAN FAYDALANILDIĞI TESPİT EDİLDİ

Yapılan ilk incelemede, ailenin 3 parça yapı için 2018 yılında çıkarılan İmar Barışı yasasından faydalandığı tespit edildi. 2016 yılında yapılan 36 metrekare alana sahip atölye olarak kullanılan ahşap bina, depo olarak kullanılan 21 metrekarelik bina ve önündeki pergoleli mutfak olarak kullanılan bölüm ile hobi odası olarak kullanılan 10 metrekarelik ahşap bina için yapı kayıt belgesi alındığı saptandı. Fotoğraflarla da tespit edildi.

Çiftlikteki incelemeleri tamamlayan ve gerekli işlemleri yapan ekiplerin söz konusu yapılarla ilgili rapor hazırlayacağı ifade edildi.

Kaynak: DHA


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