HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Fatih Portakal'ın Ferdi Tayfur anısı! Canlı yayında duygulandı, anlatırken gözleri doldu

Fatih Portakal'ın Ferdi Tayfur anısı! Canlı yayında duygulandı, anlatırken gözleri doldu

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
04.01.2025 07:36
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybeden ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un ölümü tüm Türkiye'yi kahretti. Arabesk müziğinin kralı olarak aktarılan ve geniş kitlelerin hayranlığını kazanan usta sanatçının ölümü sonrası sevenleri Antalya'daki hastanenin önüne akın ederken; yurdun dört bir yanında usta sanatçı için gözyaşı dökenler oldu.

Fatih Portakal'ın Ferdi Tayfur anısı! Canlı yayında duygulandı, anlatırken gözleri doldu

Siyasetten sanat dünyasına pek çok isim Ferdi Tayfur için başsağlığı mesajı yayımlarken, gazeteci Fatih Portakal "Bugün benim için birinci haber" diyerek Tayfur'la ilgili haberi Sözcü TV'deki yayında sundu.

FATİH PORTAKAL, CANLI YAYINDA DUYGULANDI

Usta sanatçı için hazırlanan haberin ardından gözleri dolduğu görülen Portakal, canlı yayında duygusal anlar yaşadı.

AAA

GÖZLERİ DOLDU

Ferdi Tayfur'un kendisi için ne ifade ettiğini aktaran Portakal, anılarını anlatırken şu ifadeleri kullandı:

"Gözlerim doldu. Neden? 80'li yılların sonunda, 90'lı yılların başında. Ben o yıllarda öğrenciydim, öğrenci evinde kalıyordum. Dinlediğimiz kasetler vardı. O zamanlar kasetçalar ve kimi evlerde de plaklar vardı. Dinlediğimiz şarkılar belliydi bizim. Protest müzik. En başta Ahmet Kaya geliyordu, Grup Yorum geliyordu. Ondan sonra Orhan Gencebay, Ferdi Tayfur. Ferdi Tayfur'u biraz daha az dinlerdik. Orhan Gencabay'ı biraz daha fazla dinlerdim ama Ferdi Tayfur'u da dinlerdim yani.

CCC

"DİNLERKEN HEP GELECEĞİ DÜŞÜNÜRDÜM"

O şarkıları dinlerken hep geleceği düşünürdüm. Geleceğimiz ne olacak? Üniversiteyi bitirdikten sonra ne yapacağız? Karamsarlıklar, mutluluklar, umutlar... O şarkılarda kendinizi buluyordunuz. İyi bir insan gitti. Allah rahmet eylesin. Diyecek bir şey yok. İki nefes arası bir yaşamdan bahsediyoruz. İşte yaşam bu. Geride nasıl anıldığınız önemli, ne bıraktığınız önemli."

BB

Anahtar Kelimeler:
fatih portakal Ferdi Tayfur
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Askeri konvoy hareketliliği yaşanmıştı! ABD'nin Ayn el-Arab'a üs kuracağı iddiasına Pentagon'dan açıklama

Askeri konvoy hareketliliği yaşanmıştı! ABD'nin Ayn el-Arab'a üs kuracağı iddiasına Pentagon'dan açıklama

Uzay ajansı devreye girdi! Gökyüzünden düştü, 500 kilogram ağırlığında

Uzay ajansı devreye girdi! Gökyüzünden düştü, 500 kilogram ağırlığında

Ferdi Tayfur hakkında tüm merak edilenler! Eşleri, çocukları ve serveti...

Ferdi Tayfur hakkında tüm merak edilenler! Eşleri, çocukları ve serveti...

Ferdi Tayfur'un cenaze programı değişti! Detaylar belli oldu

Ferdi Tayfur'un cenaze programı değişti! Detaylar belli oldu

Kimin açtığı belli değil! Kayseri'deki 8 kilometrelik gizemli kanal için Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na başvuruldu

Kimin açtığı belli değil! Kayseri'deki 8 kilometrelik gizemli kanal için Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na başvuruldu

Kahreden olay! Boynuna ip dolanan 3,5 yaşındaki çocuk evde ölü bulundu

Kahreden olay! Boynuna ip dolanan 3,5 yaşındaki çocuk evde ölü bulundu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.