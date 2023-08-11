Fatih Portakal'ın yeni adresi belli oldu! "Lütfen kimselere randevu vermeyin" diyerek duyurdu

Gazeteci ve haber sunucusu Fatih Portakal, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımla, Sözcü TV ile yeni bir sözleşme imzaladığını duyurdu. İşte Fatih Portakal'ın açıklamaları ve haberin detayları...

Twitter hesabından paylaşım yapan Portakal, şu ifadeleri kullandı:



"Dün sosyal medyada bir fotoğraf karesi paylaşmıştım. Sözleşme imzalıyordum. Sözcü Televizyonu ile anlaştım. Alişer Bey ile konuştuk anlaştık. Bir sezon daha onlarla birlikteyim. 11 Eylül'de başlıyorum, 14 Haziran 2024'e kadar karşınızda olacağım. Bunun havadisini vereyim dedim. Lütfen kimselere randevu vermeyin. 11 Eylül'de Sözcü Televizyonu Ana Haber'de birlikte olalım."