Fatih Portakal'ın yerine İrfan Değirmenci mi geçecek? İrfan Değirmenci açıklama yaptı!

Fatih Portakal'ın FOX TV'den ayrıldığını açıklamasının ardından yerine kimin geçeceği tartışılmaya başlandı. Twitter hesabından FOX TV'den ayrıldığuna dair açıklama yapan Portakal, "10 yıldır gurur duyarak calışıp, birlikte keyifle yol aldığim @foxhaber’den kendi tercihimle ayrılmaya karar verdim. dedi. Portakal'dan sonra akşam haberlerini İrfan Değirmenci mi sunacak merak konusu oldu. FOX TV'de reyting rekorları kıran akşam haberlerini Fatih Portakal'ın yerine İrfan Değirmenci mi geçecek? İrfan Değirmenci istifa eden Fatih Portakal için açıkladı! FATİH PORTAKAL'IN YERİNE KİM GEÇECEK? FOX TV'den sürpriz bir şekilde ayrıldığını açıklayan Fatih Portakal'ın istifasının ardından yerine kimlerin geleceği konuşulmaya başlandı. Selçuk Tepeli, Nevşin Mengü, Deniz Zeyrek ve İsmail Küçükkaya'nın ardından şimdi de İrfan Değirmenci konuşulmaya başlandı. Fatih Portakal'ın yerine kim geçecek merak eden vatandaşlar, FOX TV akşam haberlerini kim sunacak araştırıyor. Twitter hesabından açıklama yapan Portakal, "10 yıldır gurur duyarak calışıp, birlikte keyifle yol aldığim @foxhaber’den kendi tercihimle ayrılmaya karar verdim. dedi. Portakal'dan sonra akşam haberlerini İrfan Değirmenci mi sunacak merak konusu oldu. FOX TV'de reyting rekorları kıran akşam haberlerini Fatih Portakal'ın yerine İrfan Değirmenci mı geçecek? Ünlü haber sunucusunun istifasi üzerine İrfan Değirmenci'de açıklama yaptı. FOX TV'ye Fatih Portakal'ı getiren kişi olarak bilinen İrfan Değirmenci Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi;

İnsan bazen sadece yorulur ve başka bir pencereden bakmak ister hayata. Sevgili

@fatihportakal 'ı çok iyi anlıyorum. Televizyon haberciliğinde hep hatırlanan bir isim olacak. Kendisine yeni hayatında mutluluklar dilerim... FATİH PORTAKALIN YERİNE İRFAN DEĞİRMENCİ Mİ GEÇECEK? Gündem olan Fatih Portakal'ın istifasının ardından yerine kimin geçeceği tartışılıyor. Fatih Portakal istifa nedenini şöyle açıklamıştı; "Bu yıl ve belki sonrasında toprağın sakin ritminde yaşayıp ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim" dedi. Fatih Portakal'ın yaptığı açıklamanın ardından reyting rekorları kıran FOX TV Ana Haber Bülteni'ni kim sunacak merak edilmeye başlandı. FOX Ana Haber Bülteni neredeyse Fatih Portakal ile bütünleşmiş, akşam izlenen programlar arasında en fazla reytingi toplayan haber bülteni olmuştu. Milyonlarca izleyicisi olan FOX TV ana haber bültenini kim sunacak merak ediliyor. FATİH PORTAKAL NEDEN İSTİFA ETTİ? İstifasını Twitter üzerinden paylaşan Portakal neden istifa ettiğini de açıkladı. İçsel devrime ihtiyacı olduğunu söyleyen Portakal, kazanç ve kariyeri vazgeçilecek şeyler olarak açıkladı.

Twitter'dan yaptığı açıklamada Fatih Portakal şunları söyledi: 10 yıldır gurur duyarak calışıp, birlikte keyifle yol aldığim @foxhaber’den kendi tercihimle ayrılmaya karar verdim. Sadece,“Ne yapmak istiyorum?”sorusunun cevabını aradım. İçsel devrime ihtiyacım vardı. Kariyer, tanınmışlık, kazanç vazgeçilebilecek şeylerdi. Başta sağlık, dinginlik, huzur ve aile ise insanın yaşam nedeni. Karari bu kadar net verdim. Bu yıl ve belki sonrasında toprağin sakin ritminde yaşayıp ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim. Tabiatla olabildiğince bütünleşip kıymetini bilerek yaşam süreceğim. Kalın sağlıkla. İŞTE FATİH PORTAKAL'IN İSTİFASINI SÖYLEDİĞİ AÇIKLAMA! FOX TV AKŞAM HABERLERİNİ KİM SUNACAK? İstifa ettiğini açıklayan Fatih Portakal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bu yıl ve belki sonrasında toprağın sakin ritminde yaşayıp ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim" dedi. FOX TV akşam haberlerini kim sunacak araştırılmaya başlandı. Twitter'da sosyal medya kullanıcıları FOX TV akşam haberlerini İrfan Değirmenci mi sunacak yorumları yaptı. FOX TV yönetiminden konuyla ilgili net bir açıklama yapılmasa da, sosyal medya kullanıcıları Fatih Portakal'ın yerine İrfan Değirmenci'nin geçeceğini düşünüyor. Fakat FOX TV yönetiminden bir açıklama gelmediği tarkdirde ana haber bültenini kimin sunacağı net olarak belirlenmedi.