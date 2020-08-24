Fatih Portakal'ın yerine İsmail Küçükkaya mı geçecek? Fatih Portakal'ın yerine kim geçecek? FOX TV akşam haberlerini kim sunacak?

FOX TV'den sürpriz bir şekilde ayrıldığını açıklayan Fatih Portakal'ın yerine kimin geçeceği tartışılmaya başlandı. Fatih Portakal'ın yerine kim geçecek merak eden vatandaşlar, FOX TV akşam haberlerini kim sunacak araştırıyor. Twitter hesabından açıklama yapan Portakal, "10 yıldır gurur duyarak calışıp, birlikte keyifle yol aldığim @foxhaber’den kendi tercihimle ayrılmaya karar verdim. dedi. Portakal'dan sonra akşam haberlerini İsmail Küçükkaya mı sunacak merak konusu oldu. Sosyal medya kullanıcıları İsmail Küçükkaya ile birlikte Nevşin Mengü'yü de konulmaya başladı. FOX TV'de reyting rekorları kıran akşam haberlerini Fatih Portakal'ın yerine İsmail Küçükkaya mı geçecek? FATİH PORTAKALIN YERİNE İSMAİL KÜÇÜKKAYA MI GEÇECEK? Sürpriz bir şekilde FOX TV'deki görevinden istifa eden Fatih Portakal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bu yıl ve belki sonrasında toprağın sakin ritminde yaşayıp ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim" dedi. Fatih Portakal'ın yaptığı açıklamanın ardından reyting rekorları kıran FOX TV Ana Haber Bülteni'ni kim sunacak merak edilmeye başlandı.

Twitter'dan yaptığı açıklamada Fatih Portakal şunları söyledi: 10 yıldır gurur duyarak calışıp, birlikte keyifle yol aldığim @foxhaber’den kendi tercihimle ayrılmaya karar verdim. Sadece,“Ne yapmak istiyorum?”sorusunun cevabını aradım. İçsel devrime ihtiyacım vardı. Kariyer, tanınmışlık, kazanç vazgeçilebilecek şeylerdi. Başta sağlık, dinginlik, huzur ve aile ise insanın yaşam nedeni. Karari bu kadar net verdim. Bu yıl ve belki sonrasında toprağin sakin ritminde yaşayıp ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim. Tabiatla olabildiğince bütünleşip kıymetini bilerek yaşam süreceğim. Kalın sağlıkla. İŞTE FATİH PORTAKAL'IN İSTİFASINI SÖYLEDİĞİ AÇIKLAMA! FOX TV AKŞAM HABERLERİNİ KİM SUNACAK? NEVŞÜN MENGÜ DE KONUŞULUYOR! İstifa ettiğini açıklayan Fatih Portakal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bu yıl ve belki sonrasında toprağın sakin ritminde yaşayıp ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim" dedi. FOX TV akşam haberlerini kim sunacak araştırılmaya başlandı. Twitter'da sosyal medya kullanıcıları FOX TV akşam haberlerini İsmail Küçükkaya mı sunacak yorumları yaptı. FOX TV yönetiminden konuyla ilgili net bir açıklama yapılmasa da, sosyal medya kullanıcıları Fatih Portakal'ın yerine İsmail Küçükkaya'nın geçeceğini düşünüyor. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise Fatih Portakal'dan boşalan koltuğa Nevşin Mengü'nin gelmesini istiyor.