Fatih Portakal'ın yerine İsmail Küçükkaya mı geçecek? Fatih Portakal'ın yerine kim geçecek? FOX TV akşam haberlerini kim sunacak?

FOX TV'den sürpriz bir şekilde ayrıldığını açıklayan Fatih Portakal'ın yerine kimin geçeceği tartışılmaya başlandı. Fatih Portakal'ın yerine kim geçecek merak eden vatandaşlar, FOX TV akşam haberlerini kim sunacak araştırıyor. Twitter hesabından açıklama yapan Portakal, "10 yıldır gurur duyarak calışıp, birlikte keyifle yol aldığim @foxhaber’den kendi tercihimle ayrılmaya karar verdim. dedi. Portakal'dan sonra akşam haberlerini İsmail Küçükkaya mı sunacak merak konusu oldu. Sosyal medya kullanıcıları İsmail Küçükkaya ile birlikte Nevşin Mengü'yü de konulmaya başladı. FOX TV'de reyting rekorları kıran akşam haberlerini Fatih Portakal'ın yerine İsmail Küçükkaya mı geçecek?
Sürpriz bir şekilde FOX TV'deki görevinden istifa eden Fatih Portakal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bu yıl ve belki sonrasında toprağın sakin ritminde yaşayıp ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim" dedi. Fatih Portakal'ın yaptığı açıklamanın ardından reyting rekorları kıran FOX TV Ana Haber Bülteni'ni kim sunacak merak edilmeye başlandı.
Twitter'dan yaptığı açıklamada Fatih Portakal şunları söyledi:
10 yıldır gurur duyarak calışıp, birlikte keyifle yol aldığim @foxhaber’den kendi tercihimle ayrılmaya karar verdim. Sadece,“Ne yapmak istiyorum?”sorusunun cevabını aradım. İçsel devrime ihtiyacım vardı. Kariyer, tanınmışlık, kazanç vazgeçilebilecek şeylerdi.
Başta sağlık, dinginlik, huzur ve aile ise insanın yaşam nedeni. Karari bu kadar net verdim. Bu yıl ve belki sonrasında toprağin sakin ritminde yaşayıp ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim. Tabiatla olabildiğince bütünleşip kıymetini bilerek yaşam süreceğim. Kalın sağlıkla.
İstifa ettiğini açıklayan Fatih Portakal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bu yıl ve belki sonrasında toprağın sakin ritminde yaşayıp ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim" dedi. FOX TV akşam haberlerini kim sunacak araştırılmaya başlandı. Twitter'da sosyal medya kullanıcıları FOX TV akşam haberlerini İsmail Küçükkaya mı sunacak yorumları yaptı. FOX TV yönetiminden konuyla ilgili net bir açıklama yapılmasa da, sosyal medya kullanıcıları Fatih Portakal'ın yerine İsmail Küçükkaya'nın geçeceğini düşünüyor. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise Fatih Portakal'dan boşalan koltuğa Nevşin Mengü'nin gelmesini istiyor.
FOX TV, dün akşam görevini bıraktığı iddiası basın kulislerine düşen Fatih Portakal’la ilgili açıklama yaptı. Kanal, iddiaları doğruladı.
FOX TV’nin yaptığı açıklama şöyle:
2010 yılından beri kanalımızda FOX Ana Haber bülteni sunuculuğu görevini büyük bir başarıyla yürüten ve FOX ekranlarından milyonlara ulaşarak Türk televizyon tarihine geçen rekor başarılarda önemli katkıları olan değerli ekip arkadaşımız Fatih Portakal, görevini bırakma kararı aldığını ve emekli olma isteğini kanal yönetimimize bildirmiştir.
Fatih Portakal görevi süresince FOX'un en önemli değerlerinden biri olmuştur. Aldığı karara saygı duymakla birlikte, çok sevdiğimiz bir çalışma arkadaşımıza veda ediyor olmaktan dolayı üzgün olduğumuzu belirtmek isteriz. İzleyicimize objektif ve doğru haber sunma politikası doğrultusunda; samimiyet, açık sözlülük ve cesaretle sunduğu haberler takdirle izlenmiştir. Bugüne kadarki tüm katkıları için kendisine teşekkür ediyor, yeni yaşamında mutluluklar diliyoruz.
İstifası ile gündem olan Fatih Portakal kimdir merak ediliyor. 2 Şubat 1968 yılında Nazilli'de doğan Fatih Portakal İlköğrenimini Nazilli'de; ortaöğrenimini İzmir Atatürk Lisesi'nde bitirerek daha sonraYüksek öğrenimini tamamlamak için İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde başladı.
1994 yılında yüksek lisans ve yabancı dil eğitimini yapmak üzere Avustralya'ya gitti. Fatih Portakal, eğitimi sonrasında Avustralya'da ünlü bir restoranı bir müddetliğine işletti. 1997 yılında Türkiye'ye döndü. Armağan Toper ile evlendi. 1997-2005 yıllarında Star TV'de muhabir olarak çalıştı. 2005 yılında gazeteci Mehmet Ali Birand'ın teklifi üzerine Kanal D'ye geçti. 2010 yılının Mayıs ayında FOX'un habercilerinden İrfan Değirmenci'nin teklifi üzerine FOX'a geçti.
Fatih Portakal, 2010-2013 yılları arasında FOX'ta Çalar Saat programı sunuculuğu yaptı. 2013'ün Eylül ayında FOX'taki kadın habercilerinden Nazlı Tolga'nın evlenerek yurtdışına yerleşmesi gereğince Fox Ana Haber programı sunuculuğu işini bırakması üzerine programı sunmaya başladı. Ayrıca Fatih Portakal ile Türkiye'nin Trendleri adlı programı da sunmuştur.
Aydınlı sunucu, 43. Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Erkek Haber Sunucusu" ödülüne layık görülmüştür. Aynı ödülü 44. Altın Kelebek Ödülleri'ndede almıştır.