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Fatih Portakal Instagram hesabından paylaştığı video ile olay yarattı! Arapapıştı Kanyonu...

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 14:22 | Son Güncelleme

FOX TV Ana Haber sunucusu ve gazeteci Fatih Portakal, Instagram hesabından paylaştığı video ile gündem yarattı. Fatih Portakal, Arapapıştı Kanyonu'na siyasiler arasında yaşanan 'kısır çekişmeden' dolayı artık kimsenin gidemediğini belirtti.

Fox Tv Ana Haber sunucusu ve gazeteci Fatih Portakal, "pes" dedirten bir videoyu paylaştı. Portakal, Aydın'ın Bozdoğan İlçesi'ndeki Arapapıştı Kanyonu'na siyasiler arasında yaşanan "kısır çekişmeden" dolayı artık gidilemediğini ifade etti.

Fatih Portakal, kişisel Instagram hesabından paylaştığı videoda; Kemer Barajı'nın Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından, su ihtiyacı olmadığı halde barajdaki suyu boşalttığını iddia etti. Portakal, Devlet ile belediye arasındaki çekişmeden dolayı insanların Kanyona gidemediğini belirtti.

Arapapıştı Kanyonu, 1958 yılında Adnan Menderes tarafından yapılan Kemer Barajı'nın devamında yer alırken, 2017 yılında turizme açıldı. Arapapıştı Kanyonu, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çercioğlu tarafından, törenle turizme açılmış ve ilerleyen zamanlarda binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlamıştı.

Arapapıştı Kanyonu'nun, CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı imkanlarla ziyaret ediliyor. Hizmete sunulan tekneler sayesinde Kemer Barajı'ndan kanyona ulaşılıyor. Portakal, siyasiler arasında yaşanan çekişme sonucunda DSİ'nin barajdaki suyu her gün boşaltmasıyla kanyona ulaşılmasının engellendiğini belirtti.

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