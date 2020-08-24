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Fatih Portakal istifa etti! FOX TV'den son dakika açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2020 12:07 | Son Güncelleme

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal istifa etti. Konuyla ilgili FOX TV'den il açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Aldığı karara saygı duymakla birlikte, çok sevdiğimiz bir çalışma arkadaşımıza veda ediyor olmaktan dolayı üzgün olduğumuzu belirtmek isteriz" ifadeleri yer aldı.

Fatih Portakal istifa etti! FOX TV'den son dakika açıklaması

'Fatih Portakal istifa etti' haberi gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medyada hızla yayılan iddialar sonrası beklenen açıklama geldi.

FOX TV'DEN 'FATİH PORTAKAL' AÇIKLAMASI

FOX TV, yaptığı açıklamayla Fatih Portakal'ın istifa ettiğini doğruladı.

Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada "Aldığı karara saygı duymakla birlikte, çok sevdiğimiz bir çalışma arkadaşımıza veda ediyor olmaktan dolayı üzgün olduğumuzu belirtmek isteriz" ifadeleri yer aldı.

FATİH PORTAKAL'IN YERİNE KİM GELECEK?

FOX TV'nin aynı yayın çizgisini sürdüreceğinin altı çizilen açıklamada Fatih Portakal'ın yerine gelecek ismin kurum tarafından daha sonra duyurulacağı belirtildi.

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