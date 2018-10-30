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Fatih Portakal isyan etti: Yaradan onu bildiği gibi yapsın

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 12:01 | Son Güncelleme

FOX Tv'nin ünlü haber spikeri Fatih Portakal, İstanbul Havalimanı'nın açılışında konuşan iş adamı Mehmet Cengiz'in daha önceki yıllarda küfür ettiği iddia edilen kayıtları hatırlatarak Yaradan bildiği gibi yapsın onu" dedi.

Fatih Portakal isyan etti: Yaradan onu bildiği gibi yapsın

İstanbul Havalimanı'nın inşaatını üstlenen firmalar arasında Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz, açılış töreninde konuştu. Fox Tv Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, konuşma sırasında sosyal medya hesabı Twitterda "3. havalimanı açılışında konuşan isim inşaatçı #MehmetCengiz. Millete küfreden şahıs. Aklından milletle ilgili ne geçiyor acaba? Yaradan bildiği gibi yapsın onu..." mesajını paylaştı.

25 Aralık soruşturması dosyasında yer alan ve sosyal medyaya sızdırılan tapelerde iş insanı Mehmet Cengiz'in küfür ettiği iddia edilmişti.

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fatih portakal istanbul havalimanı yeni havalimanı mehmet cengiz

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BU MİLLETE CENGİZ GİBİ VATAN HAİNLERİ HEP GALİP GELİR
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