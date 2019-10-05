Fatih Portakal neden yayına çıkmadı? Fatih Portakal kovuldu mu? Açıklama geldi

Fox TV Ana Haber Bülteni’nin sunucusu gazeteci Fatih Portakal, dün akşam ekranlardaki yerini alamadı. Portakal’ın yerine başka bir spiker bülteni sunarken, Fatih Portakal'ın dün akşam neden ekranlardaki yerini almadığı büyük merak konusu oldu.

Sosyal medyada Portakal için “Kovuldu” iddiaları ortaya atıldı.

FATİH PORTAKAL'DAN AÇIKLAMA

Fatih Portakal o iddialara kişisel Twitter hesabından cevap vererek, “Merhaba… Sıkıntı yok, pazartesi ekrandayım. Aslında kabahat bende, dün akşamdan “yokum” diye duyurmalıydım. Benden kurtulmak o kadar kolay değil.” ifadelerini kullandı.





