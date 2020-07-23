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Fatih Portakal seçim döneminde 'Hakaret ettiğini duydum' demişti! İmamoğlu ilk kez konuştu

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.07.2020 20:48 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, VIP krizinde 'hakaret ettiğini duydum' diyen Fatih Portakal ile ilgili soruya, “Bir gün siyaset biter, iki arkadaş gibi otururuz, elbet söyleyeceklerim var ona” sözleriyle cevap verdi.

Fatih Portakal seçim döneminde 'Hakaret ettiğini duydum' demişti! İmamoğlu ilk kez konuştu

Armağan Çağlayan’ın "Gör Beni" programına konuk olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, önemli açıklamalarda bulundu.

Üniversite döneminde aynı evde kaldıkları, Fox TV Ana Haber Bülteni sunucusu Fatih Portakal’ın seçim döneminde Ordu Havalimanı’nda yaşanan ‘VIP krizine’ dair kendisinin hakaret ettiğini duyduğunu iddia etmesiyle ilgili de Çağlayan’ın bir sorusunu yanıtlayan İmamoğlu, aralarında bir kızgınlık, kırgınlık, küslük olmadığını ancak bu konuyla ilgili kendisinin Portakal’ı aramadığını söyledi.

"BİZİM ARKADAŞLIĞIMIZ NEREDEYSE 30-31 SENE OLDU"

“Biz aynı evi paylaşmış iki insanız, hala benim üniversite arkadaşım, bunda bir azalma olmaz” diyen İmamoğlu, “O hâlâ bana Ekrem der, ben ona Fatih derim, aramıza makam-mesafe koymayız. Bizim arkadaşlığımız neredeyse 30-31 sene oldu” dedi.

Portakal o süreçte, ''Hiçbir insan küfürü hak etmez, etmemelidir'' yorumunda bulunmuştu.

"ELBET SÖYLEYECEKLERİM VAR ONA"

İmamoğlu sözlerini "Ha, gün gelir, siyaset biter, tekrar iki arkadaş gibi masada otururuz, kederleniriz, tartışırız, elbet söyleyeceklerim var ona" cümlesiyle bitirdi.


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