Fatih Portakal Sözcü TV'ye geri döndü... Tanıtım filmi sosyal medyanın diline düştü! 'Acun Ilıcalı geliyor sandım'

14 Haziran 2024 tarihinde Sözcü TV ile olan sözleşmesi sona eren Fatih Portakal'ın yeni sezonda olup olmayacağı merak edilirken ünlü gazeteci “Ekranda görmediğinizde bilin ki kovulmadım, geri geleceğim” açıklamasını yapmıştı.

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Fatih Portakal, Sözcü TV ile yeni sezon anlaşmasını sosyal medya üzerinden yayınladığı bir video ile duyurdu.

Sözcü TV Ana Haber Bülteni'nin tanıtım filmi için Formula 3 aracıyla piste inen Portakal 'İşimiz başlıyor. Yeni sezon, yeni heyecanlar. Ama önce sesi gelsin' ifadelerini kullandı.

O ANLARA YORUM YAĞDI

Fatih Portakal'lı tanıtım filmi kısa sürede sosyal medyanın diline düştü.

Portakal'ın o anlarını görenler 'Acun Ilıcalı geliyor sandım', 'Acun'a özenmiş', 'Sanırsın Michael Schumacher' gibi yorumlar yaptılar.