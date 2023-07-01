Fatih Portakal Sözcü TV'ye veda etti: 'Dilimin kemiği bazen olmuyor...'

Fatih Portakal, yaptığı veda açıklamasıyla gündem oldu. Dün akşamki yayın öncesinde sosyal medya hesabından bir video paylaşan Portakal, ''Akşam Ana Haberde son yayını yapacağım. Yeni yayın döneminde bakacağız. Olup olmadığımızı ben de bilmiyorum.'' ifadelerini kullandı.

'VİCDANEN RAHATIM'

Yayında ise Portakal, şu sözleri sarf etti;

''Aşağı yukarı 12-13 hafta sizlerle birlikte oldum. Bugün de sezon finaliyle sizlerle birlikteyim. Zaman zaman insanları kızdırıyorum, benim yüzümden kırılabiliyorlar. Kötü niyetle yapmıyorum. Yanlış anlaşılmalar da oluyor ama en azından beni tanıyan biliyor. Vicdanen rahatım. Dilimin kemiği bazen olmuyor, onun da farkındayım ben. Kimseyi üzmek, kırmak için, kimseyi yerden yere vurmak için bir çaba içerisinde olmuyorum.''