Fatih Portakal topu Devlet Bahçeli'ye attı! Yıllar önceki erken seçim çağrısını hatırlattı: "Geçmişte kurduğu cümleleri yine kurabilir"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM Partili milletvekillerine uzattığı el ve ardından teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili "Gelsin Meclis'te terörün bittiğini, örgütün silah bıraktığını ilan etsin" çıkışı Türkiye'nin gündemine oturdu. Tam 'Yeni bir çözüm süreci mi başlıyor?' denirken, sonrasında CHP ve DEM Partili bazı belediyelere atanan kayyumlar siyasette hareketli günler yaşanmasına neden oldu.

CHP LİDERİ ÖZEL: "BİZ SEÇİME HAZIRIZ"

Yaşanan gelişmelerin ışığında muhalefet cephesi erken seçim çağrılarını yinelerken CHP lideri Özgür Özel, "Erdoğan, kaçma gel ve çık karşımıza. Biz seçime hazırız. Varsa cesaretin" demişti.

'TATLI ATIŞMA' İDDİASI DİKKAT ÇEKTİ

Erken seçim tartışmaları iyiden iyiye konuşulmaya başlanırken Eski AK Parti milletvekili Şamil Tayyar da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında bir 'tatlı atışma' olduğunu belirterek "Öcalan ve kayyım arasında savrulan politikaların Cumhur ittifakı içinde fikri ayrılığa yol açtığı ortada" iddiasında bulunmuştu.

"HAYRA ALAMET DEĞİL, ERKEN SEÇİMİ TETİKLEYEBİLİR"

Tayyar, "Çok hayra alamet değil, bu tatlı atışma, sorun çözülemezse erken seçimi tetikleyebilir" çıkışıyla gündem yaratmıştı.

"BAHÇELİ GEÇMİŞTE KURDUĞU CÜMLELERİ YİNE KURABİLİR"

Bir erken seçim çıkışı da gazeteci Fatih Portakal'dan geldi. Sözcü TV'deki yayında Portakal, "Geçmişi hatırlatmak gerekiyor. Çünkü her an için Şamil Tayyar'ın dediği gibi, iddia edildiği gibi ipler gerildiyse; Devlet Bahçeli geçmişte kurduğu cümleleri yine kurabilir." diye konuştu.

Portakal, söz konusu yayında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 7 Temmuz 2002'de yapmış olduğu erken seçim çağrısının görüntülerini paylaştı.

Öte yandan MHP lideri Bahçeli; Türkiye'nin genel ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için 3 Kasım 2019'u beklemesinin mümkün olmadığını söyleyerek 2018 yılında da erken seçim çağrısı yapmış ve Türkiye seçime gitmişti.