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Fatih Portakal: Yaradan en ağır acıyı tattırsın o adama

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 11:48 | Son Güncelleme

Ünlü haber spikeri Fatih Portakal, sosyal medya kanalı Twitter'dan dikkat çeken ifadeler kullandı. Portakal, "Bu adam, o adam değil mi? Kendi ve sülalesi de dahil hepimize küfür eden adam? Yaradan en ağır acıyı tattırsın o adama." diye yazdı.

Fatih Portakal: Yaradan en ağır acıyı tattırsın o adama

24 Temmuz 2018'de Cengiz İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından İstanbul 1 No'lu Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'na yapılan başvuruda “kuruyan ağaçların sahadan uzaklaştırılması” talebi iletildi. 16 Ağustos’ta toplanan kurul, kuruyan ağaçlarla ilgili talebi önümüzdeki günlerde karara bağlayacak.

'BU O ADAM DEĞİL Mİ?'

Talep hakkında yorum yapan Fatih Portakal, Twitter'dan "Bu adam, o adam değil mi? Kendi ve sülalesi de dahil hepimize küfür eden adam? Yaradan en ağır acıyı tattırsın o adama." diye tepki gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
mehmet cengiz fatih portakal

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