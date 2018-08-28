Fatih Portakal: Yaradan en ağır acıyı tattırsın o adama

24 Temmuz 2018'de Cengiz İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından İstanbul 1 No'lu Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'na yapılan başvuruda “kuruyan ağaçların sahadan uzaklaştırılması” talebi iletildi. 16 Ağustos’ta toplanan kurul, kuruyan ağaçlarla ilgili talebi önümüzdeki günlerde karara bağlayacak.

'BU O ADAM DEĞİL Mİ?'

Talep hakkında yorum yapan Fatih Portakal, Twitter'dan "Bu adam, o adam değil mi? Kendi ve sülalesi de dahil hepimize küfür eden adam? Yaradan en ağır acıyı tattırsın o adama." diye tepki gösterdi.





