Fatih, serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA)- ÇORUM'un Osmancık ilçesi Kamil köyünde serinlemek için baraj gölüne giren Fatih Durgut (26), boğularak yaşamını yitirdi.
Olay, Osmancık ilçesi Kamil köyünde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Fatih Durgut, serinlemek için baraj gölüne girdi. Durgut, bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen arama kurtarma ekipleri, çalışma başlattı. Çalışma sonucu bulunup sudan çıkarılan Fatih Durgut'un solunumunun durduğu tespit edildi. Durgut, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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